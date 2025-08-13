İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon

13.08.2025 18:20
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 69'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 15 Temmuz ila 13 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 42 eyleme karıştıkları tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 111 ruhsatsız tabanca, el bombası, 751 mermi, 474 silah mekanizması, 124 namlu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 lira ile 17 bin 960 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, yapılan çalışmalar kapsamında 6 farklı iş yeri kurşunlama olayına karışan 14 şüpheli ile silah ticaretinde bulunduğu belirlenen 2 zanlı da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Gazetecilere operasyon ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurguladı.

Yıldız, hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğinin altını çizerek, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlunun karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha önce de ifade etmiştim, şehir eşkıyalarına, motosikletli suç çetelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldiveni içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır. Nitekim sahada 7-24 İstanbul halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

