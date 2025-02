İstanbul\'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 42 Gözaltı

Güncel

İSTANBUL'da daha önce birlikte hareket eden ancak yaşadıkları grup içi anlaşmazlıklar yüzünden ayrılan 'Daltonlar' ve 'Boyun' çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 farklı eyleme karışan, aralarında Barış Boyun suç örgütünün 2 avukatının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve kaçarken kullandıkları motosikletler emniyette sergilendi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç örgütleriyle irtibatlı olarak silahlı eylemlerde bulunan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında 'kırmızı bülten' ile aranan ve İtalya'da cezaevinde yatan çete elebaşı Barış Boyun'un öncülüğündeki suç örgütüyle uzun bir süre beraber hareket ettikleri ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan Rusya'da gözaltında olan Berat Can Gökdemir liderliğindeki 'Daltonlar' çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul genelinde 17 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen, aralarında Boyun suç örgütünün 2 avukatının da bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.

1-14 ŞUBAT ARASINDA 86 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan 1-14 Şubat tarihleri arasında Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde meydana gelen iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu suç örgütlerine üye olan ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'yağma amaçlı tehdit', 'silah ticareti yapma' ve suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek, öven ve bu yöntemleri sosyal medyada paylaşarak suç örgütlerinin propagandasını yapan kişilere de operasyon düzenlendi. Şubat ayı içerisinde 32 farklı eyleme karışan 86 şüpheli farklı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE ÇALINTI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli sayısı 128'i bulurken adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, bin 207 çeşitli ebatlarda fişek, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca yine operasyonlarda; eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 54 kişi tutuklandı. 67 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

'İSTANBUL HALKININ BİZLER İÇİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR'

Ele geçirilen silah ve araçlar emniyette sergilendi. Sergide İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "İstanbul'umuzun huzuruna göz diken suçta kibirlenmeye çalışan şehir eşkıyaları bilmelidirler ki mutlaka misliyle hesabı sorulacaktır. İstanbul'umuzun her sokağında her caddesinde her köşesinde emniyet müdürlüğümüz suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Sosyal medyada motosikletçi suç çetelerinin, organize suç örgütlerinin de paylaşımlarına yönelik tahkikatımız kapsamında gözaltına aldık. Bunun propagandasının yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Her zaman olduğu gibi İstanbul halkının bizler için desteği çok önemlidir. Suçla mücadelede kararlılığımızı ifade ediyorum. Biz sokakta, köşede, her caddede olacağız. Biz bu tip halkın huzurunu bozan, mal ve emniyetini tehdit eden suç örgütleri ile mücadele ediyoruz. Önemli bir mesafe hak ettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle kurşunlamalarda çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Zaman içerisinde bu tip operasyonlarda örgüt içi çözülmelere uğrarlar" dedi.