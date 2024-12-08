İstanbul\'da Suriyeliler Baas rejiminin devrilmesini kutladı

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ümraniye, Esenyurt ve Üsküdar'da bir araya gelen Suriyeliler kutlama yaptı.

Esenyurt sokaklarında toplanan grup, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları mutluluk gözyaşı döktü.

Hamza Sara, 15 yıldır ülkesinden uzak olduğunu ifade ederek, "Kurtulduk çok mutluyuz. 10 senedir buradayım. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum bizi misafir aldıkları için. Bize gelsinler başımızın üzerinde yerleri var." dedi.

4 yaşındayken Türkiye'ye gelen 18 yaşındaki Muhammed Yusuf, Türkiye'ye teşekkür ederek, Türk halkının baş tacı olduğunu, ülkelerinde misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Mutlu olduğunu söyleyen Sare Hamamiye, kendi iradeleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve ülkesine geri döneceğini kaydetti.

Öte yandan kutlama sırasında Esenyurt Meydanı'nda önlem alan polis ekipleri, kutlama amaçlı meydana girmek isteyen kalabalık gruplara izin vermedi.

Ümraniye'de şarkılar eşliğinde kutladılar

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan Suriyeliler de şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Grubun içindeki çocukların yanaklarını Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrak renklerine boyadığı görüldü.

12 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli genç, çok heyecanlı olduğunu, Türkiye'de herkesle ağabey kardeş gibi yaşadıklarını aktararak, "Türkiye'de bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun, çok iyi biri, teşekkür ederiz." dedi.

Abdul Aziz, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, her şeyin iyi olacağını ve ülkelerine döneceklerini söyledi.

Aziz, "Tayyip Erdoğan adam gibi adam. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, ne yapsak biz size borçluyuz." diye konuştu.

6 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir kadın, çok mutlu olduğunu, Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

11 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocuk, ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu kaydederek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Ümraniye'deki kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşma dinletilirken, toplanan kalabalık da alkışlarla karşılık verdi.

Üsküdar'da bir araya gelen grup tatlı ikramında bulundu

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Üsküdar bir araya gelen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu grup, kutlama yaptı.

Muştu Gençlik Hareketi'nin çağrısıyla Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, teşrik tekbiri getirip, sloganlar attı. Türkiye, Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açan gruptakiler "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankart açtı.

Muştu Gençlik Hareketi adına konuşan gazeteci-yazar Adem Özköse, Suriyelilerin zaferinin kutlu olmasını diledi.

Türkiye'nin 11 senedir Suriyelilere ev sahipliği yaptığını aktaran Özköse, şunları söyledi:

"Herkes bir imtihandaydı. Kimisi evlerini açtı, gönlünü açtı, kalbini açtı ve onlar insanlığı kazandılar. Kimisi de ideolojik körlüklerini, ırkçı fikirlerini, düşüncelerini aşamadılar. Onlar da bu imtihanı kaybettiler. Onlara ev sahipliği yapan halkımızla da vatandaşlarımızla da gurur duyuyoruz. Burası mazlumların yurdudur. Bizim dedelerimiz, ecdadımız dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara sahip çıkmışlardır. Onların gerçek takipçileri de Suriyelilere sahip çıktılar."

Suriyeli Müslümanların birlik olarak neleri başarabileceklerini gösterdiklerini dile getiren Özköse, Doğu Türkistan'ın, Gazze'nin, Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi mazlumlara sahip çıktığı için Müslümanlar arasında en çok sevilen ve güvenilen ülkelerden olduğunu vurgulayan Özköse, Suriye'de tüm kesimleri kucaklayan bir rejim kurulması temennisinde bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Türkiye'de insanlık onuru için Suriyelilerle ilgili mücadele verenlerin ve Suriye'de zulme uğrayanların haklı sevinçlerini paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

İnsanlık onuruyla ilgili bir mücadele verildiğini belirten Akın, "İnşallah sonrası da hayır olur. Sabırla ve mücadele ile devam etmek lazım. Bu mücadelenin insani ve ahlaki yerinde bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından bazı grup üyeleri vatandaşlara baklava ve lokum ikramında bulundu.

"Bir yaşımda Türkiye'ye geldiğimden beri ülkemi görmek istiyordum"

Basın açıklamasına ailesiyle birlikte katılan 14 yaşındaki Suriyeli Sidel Salih Hac Akil, Türkiye'ye 1 yaşındayken geldiğini ve şu an yaşadıklarıyla ilgili mutluluk duyduğunu belirtti.

Suriye Halep'ten anne babası ve kardeşleriyle beraber Türkiye'ye geldiğini aktaran Akil, şunları söyledi:

"Suriyeli olarak çok iyi hissediyorum gerçekten. Bundan sonra oraya gidebilirim. Orası şu an çok iyi. Türkiye sağ olsun, bize yardımcı oldu, bizi aldı ve korudu. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ben ne hissediyorum Suriyeli olarak? O kadar bir mutluluk hissediyoruz ki paylaşamıyoruz hiç kimseyle. Yani sonunda hakkımızı alabildik. Bir yaşımda Türkiye'ye geldiğimden beri ülkemi görmek istiyordum."

"İşgal altındaki insanlara bir umut bir örnek olmasını temenni ediyorum"

İsa Yusuf Alptekin Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz da kendisinin Doğu Türkistanlı olduğunu ve 1980 yılından beri Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Oğuz, "Benim de vatanım aynı Suriyelilerin gibi bir diktatör tarafından işgal altında. Dolayısıyla bir insan olarak, bir Müslüman olarak yıllardır ülkesi işgal altında olan, acı çeken, zulüm gören bir milletin ferdi olarak bugün Suriye'de, katil, halkına işkence eden, insanları katleden, hapseden Baas rejiminin devrilmesinden dolayı içimiz içimize sığmıyor, çok mutluyuz." dedi.

Yaşananların mazlum coğrafyalar için de umut olacağını vurgulayan Oğuz, "Suriye'deki diktatörlüğün yıkılmış olması da sadece Suriye için değil, Gazze'de, Filistin'de, Siyonistlerin şebekesinin soykırımına maruz kalan halkların, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve dünyanın her tarafında işgal altındaki, baskı altındaki insanlara bir umut bir örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Huzeyfe Keleş ise muhaliflerin çok uzun zamandır çektiği çileler sonucunda Suriye halkını özgürleştirmeyi başardığını dile getirdi.

İnsanların, zalim Baas rejiminden kurtulduğunu ifade eden Keleş, "Bugünün Suriye'sinin resmi hükümeti artık muhalifler dediğimiz gruplardır. Bu yüzden biz de Suriye'nin özgürleşmesini kutlamak için yıllardır çekilen bu çilenin öldürülen çocukların, eziyet edilen kadınların kurtuluşunu kutlamak için bugün Üsküdar'dayız." diye konuştu.