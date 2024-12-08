İstanbul'da Suriyeliler Baas rejiminin devrilmesini kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Suriyeliler Baas rejiminin devrilmesini kutladı

İstanbul\'da Suriyeliler Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ümraniye, Esenyurt ve Üsküdar'da bir araya gelen Suriyeliler kutlama yaptı.

08.12.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ümraniye, Esenyurt ve Üsküdar'da bir araya gelen Suriyeliler kutlama yaptı.

Esenyurt sokaklarında toplanan grup, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları mutluluk gözyaşı döktü.

Hamza Sara, 15 yıldır ülkesinden uzak olduğunu ifade ederek, "Kurtulduk çok mutluyuz. 10 senedir buradayım. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum bizi misafir aldıkları için. Bize gelsinler başımızın üzerinde yerleri var." dedi.

4 yaşındayken Türkiye'ye gelen 18 yaşındaki Muhammed Yusuf, Türkiye'ye teşekkür ederek, Türk halkının baş tacı olduğunu, ülkelerinde misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Mutlu olduğunu söyleyen Sare Hamamiye, kendi iradeleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve ülkesine geri döneceğini kaydetti.

Öte yandan kutlama sırasında Esenyurt Meydanı'nda önlem alan polis ekipleri, kutlama amaçlı meydana girmek isteyen kalabalık gruplara izin vermedi.

Ümraniye'de şarkılar eşliğinde kutladılar

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan Suriyeliler de şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Grubun içindeki çocukların yanaklarını Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrak renklerine boyadığı görüldü.

12 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli genç, çok heyecanlı olduğunu, Türkiye'de herkesle ağabey kardeş gibi yaşadıklarını aktararak, "Türkiye'de bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun, çok iyi biri, teşekkür ederiz." dedi.

Abdul Aziz, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, her şeyin iyi olacağını ve ülkelerine döneceklerini söyledi.

Aziz, "Tayyip Erdoğan adam gibi adam. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, ne yapsak biz size borçluyuz." diye konuştu.

6 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir kadın, çok mutlu olduğunu, Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

11 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocuk, ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu kaydederek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Ümraniye'deki kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşma dinletilirken, toplanan kalabalık da alkışlarla karşılık verdi.

Üsküdar'da bir araya gelen grup tatlı ikramında bulundu

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Üsküdar bir araya gelen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu grup, kutlama yaptı.

Muştu Gençlik Hareketi'nin çağrısıyla Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, teşrik tekbiri getirip, sloganlar attı. Türkiye, Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açan gruptakiler "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankart açtı.

Muştu Gençlik Hareketi adına konuşan gazeteci-yazar Adem Özköse, Suriyelilerin zaferinin kutlu olmasını diledi.

Türkiye'nin 11 senedir Suriyelilere ev sahipliği yaptığını aktaran Özköse, şunları söyledi:

"Herkes bir imtihandaydı. Kimisi evlerini açtı, gönlünü açtı, kalbini açtı ve onlar insanlığı kazandılar. Kimisi de ideolojik körlüklerini, ırkçı fikirlerini, düşüncelerini aşamadılar. Onlar da bu imtihanı kaybettiler. Onlara ev sahipliği yapan halkımızla da vatandaşlarımızla da gurur duyuyoruz. Burası mazlumların yurdudur. Bizim dedelerimiz, ecdadımız dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara sahip çıkmışlardır. Onların gerçek takipçileri de Suriyelilere sahip çıktılar."

Suriyeli Müslümanların birlik olarak neleri başarabileceklerini gösterdiklerini dile getiren Özköse, Doğu Türkistan'ın, Gazze'nin, Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi mazlumlara sahip çıktığı için Müslümanlar arasında en çok sevilen ve güvenilen ülkelerden olduğunu vurgulayan Özköse, Suriye'de tüm kesimleri kucaklayan bir rejim kurulması temennisinde bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Türkiye'de insanlık onuru için Suriyelilerle ilgili mücadele verenlerin ve Suriye'de zulme uğrayanların haklı sevinçlerini paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

İnsanlık onuruyla ilgili bir mücadele verildiğini belirten Akın, "İnşallah sonrası da hayır olur. Sabırla ve mücadele ile devam etmek lazım. Bu mücadelenin insani ve ahlaki yerinde bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından bazı grup üyeleri vatandaşlara baklava ve lokum ikramında bulundu.

"Bir yaşımda Türkiye'ye geldiğimden beri ülkemi görmek istiyordum"

Basın açıklamasına ailesiyle birlikte katılan 14 yaşındaki Suriyeli Sidel Salih Hac Akil, Türkiye'ye 1 yaşındayken geldiğini ve şu an yaşadıklarıyla ilgili mutluluk duyduğunu belirtti.

Suriye Halep'ten anne babası ve kardeşleriyle beraber Türkiye'ye geldiğini aktaran Akil, şunları söyledi:

"Suriyeli olarak çok iyi hissediyorum gerçekten. Bundan sonra oraya gidebilirim. Orası şu an çok iyi. Türkiye sağ olsun, bize yardımcı oldu, bizi aldı ve korudu. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ben ne hissediyorum Suriyeli olarak? O kadar bir mutluluk hissediyoruz ki paylaşamıyoruz hiç kimseyle. Yani sonunda hakkımızı alabildik. Bir yaşımda Türkiye'ye geldiğimden beri ülkemi görmek istiyordum."

"İşgal altındaki insanlara bir umut bir örnek olmasını temenni ediyorum"

İsa Yusuf Alptekin Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz da kendisinin Doğu Türkistanlı olduğunu ve 1980 yılından beri Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Oğuz, "Benim de vatanım aynı Suriyelilerin gibi bir diktatör tarafından işgal altında. Dolayısıyla bir insan olarak, bir Müslüman olarak yıllardır ülkesi işgal altında olan, acı çeken, zulüm gören bir milletin ferdi olarak bugün Suriye'de, katil, halkına işkence eden, insanları katleden, hapseden Baas rejiminin devrilmesinden dolayı içimiz içimize sığmıyor, çok mutluyuz." dedi.

Yaşananların mazlum coğrafyalar için de umut olacağını vurgulayan Oğuz, "Suriye'deki diktatörlüğün yıkılmış olması da sadece Suriye için değil, Gazze'de, Filistin'de, Siyonistlerin şebekesinin soykırımına maruz kalan halkların, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve dünyanın her tarafında işgal altındaki, baskı altındaki insanlara bir umut bir örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Huzeyfe Keleş ise muhaliflerin çok uzun zamandır çektiği çileler sonucunda Suriye halkını özgürleştirmeyi başardığını dile getirdi.

İnsanların, zalim Baas rejiminden kurtulduğunu ifade eden Keleş, "Bugünün Suriye'sinin resmi hükümeti artık muhalifler dediğimiz gruplardır. Bu yüzden biz de Suriye'nin özgürleşmesini kutlamak için yıllardır çekilen bu çilenin öldürülen çocukların, eziyet edilen kadınların kurtuluşunu kutlamak için bugün Üsküdar'dayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Esenyurt, Ümraniye, istanbul, Üsküdar, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suriyeliler Baas rejiminin devrilmesini kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
19:01 Suriye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
13:45 Muş’ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş Muş'ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş
13:13 Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 20:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suriyeliler Baas rejiminin devrilmesini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.