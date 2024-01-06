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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

06.01.2024 - 14:46,
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İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 4 kişi, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi. Polis, örgütlerin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İstanbul\'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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