İstanbul\'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı

Blinken bu kez temkinliydi

Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan yıldız futbolcu Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti

İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 4 kişi, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi. Polis, örgütlerin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.