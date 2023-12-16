İstanbul\'da tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yer alan İstanbul Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında, İstanbul'a destek illerden gelecek personel ve lojistik yönetimiyle birlikte tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikat, AFAD Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) saha görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatta 3 noktada destek illerden gelen personel ve medikal lojistik yönetimi ile il dışına yaralı tahliyesinin nasıl koordine edileceği çalışıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ana çözüm ortağı olduğu Afet Sağlık Grubu ve Destek Çözüm Ortakları işbirliğindeki çalışma, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Çalışmada İstanbul UMKE, 1. Ordu Komutanlığı, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Metro İstanbul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Tuzla Liman Başkanlığı, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Baştabipliği, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi de yer aldı.

Masa başı ve saha olmak üzere hibrit gerçekleştirilen "Destek İl Afet Sağlık Lojistik Tatbikatı - DİALT 2023" için ilgili kurum ve kuruluşların lojistik, araç ve görevli personeli sabahın erken saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı, Tuzla Limanı ve Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde hazır bulundu.

AA ekibinin de eşlik ettiği tatbikatta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz araçları da görev yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü Anadolu Yakası Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Eğitim Sorumlusu Reyhan Öztürk Erdem, tatbikatta, olası İstanbul depremindeki sağlık personeli ve lojistik desteğin transfer sürecini icra ettiklerini söyledi.

Tatbikattaki amaçlarını dile getiren Erdem, "Tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda hazırlamış olduğumuz destek illerden gelecek sağlık personeli ve sağlık envanteriyle ilgili tüm malzemelerin İstanbul'da hizmette nasıl kullanılacağını ve bu hizmeti sunabilmek için deniz ve hava yoluyla personel ve envanterin transferini canlandırmayı amaçladık." diye konuştu.

Erdem, tatbikatta, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyon merkezine gelen ve İstanbul'daki hastanelerde görev yapacak sağlık personeli ile UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin önce kayıtlarının yapıldığını, ardından hastane ve enkaz bölgesindeki çalışma alanlarına sevkiyatın sağlandığını anlattı.

Tatbikatta, eş zamanlı olarak il dışı tıbbi tahliye amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı'nda "Referans Hastane" olarak belirlenen Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na yaralıların transferi gerçekleştirildi.