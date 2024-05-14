İmamoğlu: İstanbul\'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması bugün başlıyor

sebahattin şentürk:

Sana güvenip kim aşı yaptırır

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Selami Karagülle: Su zammını gündemden düşürme çalışması 41 12

Emir Kozcu: selami köprü ve otoyollara da zam geldi. o habere de yorumunu bekliyoruz abuzerle ikinizin 18 17