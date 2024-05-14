İmamoğlu: İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması bugün başlıyor - Son Dakika
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İmamoğlu: İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması bugün başlıyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasının bugün başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, ülkede HPV kaynaklı kanser vakalarının arttığına vurgu yaparak, 9-26 yaş arası bireylerin aşı için başvuru yapabileceğini ifade etti.

14.05.2024 19:55  Güncelleme: 20:35
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.

"SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ, ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASINA BAŞLIYORUZ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması 16 Mayıs'ta başlıyor

UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR

İmamoğlu başvuru linkini de sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'da bugün başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak.

İmamoğlu: İstanbul\'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması bugün başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması bugün başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser: akp liler bile hayran ekrem imamoğluna bee 60 96 Yanıtla
    Ersay: Canan Karatay ı dinlemeden hpv aşısı olmamak gerek ,oyun kurucular tuzak mı kuruyor bi analiz etmek gerek 1 0
  • sebahattin şentürk: Sana güvenip kim aşı yaptırır 86 66 Yanıtla
    Selami Karagülle: Su zammını gündemden düşürme çalışması 41 12 Emir Kozcu: selami köprü ve otoyollara da zam geldi. o habere de yorumunu bekliyoruz abuzerle ikinizin 18 17 Yusuf Tertemiz: covid olanlar kalp krizi yaşıyor 17 3
  • ZAFER YILDIZ: suda indirim deyip, Bindirim yapmak gibi mi? 83 18 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: buda İngiliz sefiri 40 9
  • Reyhan Bulgurcuoglu: çok yerinde bir karar. 40 46 Yanıtla
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