İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 373 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 373 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında 373 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

04.06.2024 10:26
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonlarında; 373 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını duyurdu.

Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa'nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa'da "Narkoçelik-20" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında 373 kg kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" ifadesini kullandı.

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonunda 373 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 373 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 373 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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