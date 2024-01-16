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İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul\'da yağışlı hava nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
16.01.2024 - 09:21,
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Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da, gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde araç ve insan hareketliliği artan kentte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde ve bağlantı yollarında trafikte yoğunluk yaşandı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kartal ve Avrasya Tüneli bölgeleri arasında her iki yönde trafik yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Sancaktepe mevkileri ile Çamlıca gişelerde de araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü, Şişli ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun D-100 kara yolu ile bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor.

Kentte, yağışın etkisiyle bazı bölgelerde maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Öte yandan bazı otobüs ve metrobüs duraklarında işe giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.05'te trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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