İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Haberin Videosunu İzleyin
25.10.2025 12:11
Haber Videosu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Sarıyer'de belediye ekipleri tarafından tahliye edilen su birikintisinin içine düşen bir yaban domuzu ölü bulundu. Domuzun boğulduğu belirtildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su baskını oluştu. Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde cadde göle döndü. Özellikle küçük araçlar suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı araçların ise plakaları yola düştü.

SU BİRİKİNTİSİNDE DOMUZ BOĞULDU

Yola dolan su, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Oluşan su birikintisinin içine düşen bir yaban domuzu ölü bulundu. Domuzun boğulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

