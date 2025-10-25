İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su baskını oluştu. Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde cadde göle döndü. Özellikle küçük araçlar suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı araçların ise plakaları yola düştü.
Yola dolan su, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Oluşan su birikintisinin içine düşen bir yaban domuzu ölü bulundu. Domuzun boğulduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?