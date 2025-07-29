İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; hesaplarında 4 milyar 685 milyon TL'lik hareketlilik bulunan 33 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. 558 banka ve kripto hesabı bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Söz konusu operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;
"İstanbul'da Yasa Dışı Bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladık.
Operasyonlar sonucu;
4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.
Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.
Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › 550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu - Son Dakika
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