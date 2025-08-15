İstanbul'da Yaz Kur'an Kursları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
İstanbul'da Yaz Kur'an Kursları Yoğun İlgi Gördü

15.08.2025 11:15
Diyanet'in yaz Kur'an kursları, İstanbul'da binlerce çocuğun katılımıyla düzenlendi, etkinlikler yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının her sene okulların yaz tatiline girmesiyle başlattığı yaz Kur'an kursları, İstanbul'un dört bir yanında binlerce çocuğun katılımıyla bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Başkanlıkça bu yılki teması "Yazımda Kur'an var", "Her yaz yeni bir heyecan, cami, çocuk ve Kur'an" olarak belirlen kurs süresince, çocukların hem manevi gelişimlerine hem de sosyal yönlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Müftülüğünden alınan bilgiye göre, kentte cami, Kur'an kursları, 4-6 yaş grubu ve yatılı olmak üzere toplam 4 bin 470 merkezde Kur'an eğitimi verildi. 9 bin öğreticinin görev aldığı kurslara toplamda 253 bin 500 öğrenci katıldı.

Kentin farklı ilçelerindeki cami ve kurs merkezlerine gelen öğrencilere, yaz tatili boyunca erken saatlerden gün ortasına kadar Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Peygamberin hayatı ve değerler eğitimi dersleri verildi.

Üsküdar Ferah Merkez Camisi de verdiği eğitim ve aktivitelerle, bu kursların en yoğun ilgi gören adreslerinden biri oldu.

Camide 09.30'da başlayan kurs süresince Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma, hafızlık veya ezber, dini bilgiler ve değerler eğitimi dersleri veriliyor.

Cami, çocuk ve gençlerle dolup taşıyor

Diyanet İşleri Başkanlığında 22 senedir, Ferah Merkez Camisi'nde ise 12 yıldır görev yapan imam hatip Yusuf Belge, AA muhabirine, camide akşam namazından sonra hafızlık ve Kur'an-ı Kerim derslerinin okul döneminde de verildiğini anlattı.

Caminin hem mahalle sakinleri hem de çevre bölgelerden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Belge, caminin içinin, bahçenin ve gençlik merkezinin çocuk ve gençlerle dolup taştığını, yoğunluğun kurs sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar camide 64 hafız yetiştirdiklerini bildiren Belge, şöyle devam etti:

"65 öğrencimiz Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam, müezzin gibi görevlere hak kazandı. Gurbetten gelen talebelerimize camimiz bünyesinde ev açtık. Ortalama 10 öğrenciye bir hafız ağabey rehberlik ediyor. Yaz-kış 20 hafız kardeşimiz eğitimlerde bize destek veriyor. Bazı öğrencilerimiz KPSS, DHBT'ye hazırlanıyor, subay olanlar var. Diyanet Akademisi sınavına girecek 10 hafızımız hazır durumda. Türkiye genelinde ezan ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında birinciliklerimiz var. 2020'de 7 bin genç arasından finale kalan 6 kişinin 3'ü bizim camiden çıktı."

Belge, öğrencilerin camide aktif görev aldığını dile getirerek, çocuklara müezzinlik ve hutbe okuma gibi eğitimleri de verdiklerini anlattı.

Cami bünyesinde öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmek için çeşitli faaliyetler düzenlendiklerini aktaran Belge, "Derbi maçlarını birlikte izliyoruz, halı saha maçlarına topluca gidiyoruz. Masa tenisi, langırt oynuyor, alanında uzman kişilerle musiki dersleri yapıyoruz. Yaz-kış her gün ikramlarımız var. İlk teneffüste sıcak poğaça, ikinci teneffüste dondurma ikram ediyoruz. Velilerimizi zorlamıyoruz, imkanı olan getiriyor, olmayan dua ediyor." ifadelerini kullandı.

Caminin "Çocukların dokunulmazlığı vardır." sloganıyla tanındığını hatırlatan Belge, bu anlayışın başka camilerde de benimsendiğini söyledi.

Amaçlarının annesine, babasına, vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı nesil yetiştirmek olduğunu anlatan Belge, caminin ibadet dışında da mahallenin merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kursta çocuğu eğitim alan velilerden İlknur Yaman, camideki eğitim ve etkinliklerden memnun olduklarını söyledi.

Oğlu Yasir'in 4 yıldır camide eğitim aldığını ve bu süreçte büyük ilerleme kaydettiğini belirten Yaman, "Çocuğum sıfırdan başladı, şu an Amme cüzünü bitirmek üzere. Nasip olursa hafızlık da yapacağız. Burada hem Kur'an-ı Kerim hem dini hem de ahlaki bilgiler öğrendi. Çocuğum çok değişti, olgunlaştı. Üsküdar Müftülüğümüze, Yusuf hocamıza ve emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, istanbul, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk

İstanbul'da Yaz Kur'an Kursları Yoğun İlgi Gördü

