İstanbul'da Yoğun Sis Gemileri Durdurdu
19.04.2026 09:19
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Seyirlik manzaralar oluştu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren ektili olan sis boğazda görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda ve kentin yüksek noktalarında etkili olmaya devam eden sis nedeniyle gemiş trafiği çift yönlü askıya alındı. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çevresinde seyirlik manzaralar oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerindne itibaren ektili olan sis boğazda görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda ve kentin yüksek noktalarında etkili olmaya devam eden sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun sis nedeniyle beyaz örtünün altında kalırken, sadece köprü ayaklarının üst kısımları görülebildi. Havadan yapılan çekimlerde güneşin doğuşuyla seyirlik manzaralar oluştuğu görülüyor.

Kaynak: DHA

