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İstanbul'da Yüzme Suyu Kalitesi Sıkı Takipte

İstanbul\'da Yüzme Suyu Kalitesi Sıkı Takipte
20.06.2025 11:54
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İstanbul'daki 97 yüzme alanında su kalitesi 15 günde bir analiz ediliyor, sağlıklı yüzme alanları önemseniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İl Yüzme Suyu Komisyonunca kentte belirlenmiş 97 alanda yüzme suyu kalitesinin, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda 15 günde bir tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını bildirdi.

Güner, AA muhabirine, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterleri dikkate alınarak düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Sezon başlamadan önce yüzme alanlarının belirlendiğini, su analizlerinin akredite laboratuvarlarda yapıldığını belirten Güner, "İstanbul'da 97 yüzme alanımız var. Bu alanlar sağlık ve güvenlik açısından düzenli şekilde takip ediliyor. " dedi.

Güner, yüzme alanlarındaki deniz suyunun kalitesinin sezon boyunca 15 günde bir alınan numunelerle kontrol edildiğini anlattı.

"Sağlıklı yüzme alanları, yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsiyoruz"

Suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin İstanbul'daki 3 büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını aktaran Güner, "Bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden bir unsuru olup olmadığı değerlendiriliyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi 'iyi', 'orta' ve 'kötü' olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alanımız bulunmamaktadır." diye konuştu.

Doç. Dr. Güner, insanların sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her ne kadar hava sıcaklıkları arttığında, insanların serinlemesi için bu yüzme alanlarını açsak da bizim için insanların ve vatandaşlarımızın sağlığı çok daha önemli. Biz bu noktada iyi kalitede sağlıklı yüzme alanları, yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsiyoruz ve birebir takip ediyoruz. Bu kapsamda, İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul'da belirlenmiş 97 alanımızda periyodik olarak 15 günde bir bütün tahliller ve tetkikleri yapılarak yüzme suyunun kalitesi, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda takip ediliyor."

"Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi ciddi riskler barındırabilir"

Yüzme alanlarının yalnızca su kalitesine göre değil, aynı zamanda güvenlik ve çevre koşullarına göre belirlendiğini vurgulayan Güner, bu alanların belirlenmesinde cankurtaran hizmeti, tuvalet olanakları ve olası boğulma riskleri gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Güner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemine dikkati çekerek, "97 adet yüzme alanı İstanbul'un farklı bölgelerinde mevcut. Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz." diye konuştu.

Yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verilerinin, Sağlık Bakanlığı'nın "yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinde kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Güner, "Vatandaşlarımız bu platformdan yüzme alanlarının yerlerini ve su kalitesini takip edebilir. Bu konuda toplumun hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yüzme alanları olarak belirlenen alanlar şunlar:

"Burgazada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı, Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Büyükada Kayıkhane Blue Beach, Büyükada Nakibey Plajı, Büyükada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Yörükali Plajı önü, Heybeliada Sadıkbey Plajı önü, Heybeliada Su Sporları Kulübü önü, Heybeliada Ada Beach Club önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü önü, Kınalıada Ülker Restaurant önü, Sedef Adası Halk Plajı, Heybeliada Asaf Beach, Burgazada Deniz Kulübü, Büyükada Prenses Koyu, Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı, Durusu Karaburun Arka Deniz, Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı, Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı, Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı, Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü, Denizköşkler, Florya Güneş Plajı, Yeşilköy Polis Merkezi önü, Yeşilköy International Hospital önü, Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı, Riva Plajı, Riva Su Ürünleri Plajı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı, West İstanbul Marina Plajı, Gürpınar Sahili, Albatros Sahili, Büyükçekmece Çocuk Sahili, Büyükçekmece Halk Plajı, Mimarsinan Sahili, Kumburgaz Sahili, Celaliye Halk Plajı, Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping, Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy Yalıköy Plajı, Karacaköy Çobankule Plajı, Karacaköy Evicik Plajı, Karacaköy Ormanlı Plajı, Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası, Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası, Suadiye Plajı, Çiftalan Plajı, Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü, Menekşe Plajı İskele önü, Menekşe Plajı Sahil Park önü, Demirciköy Uzunya Plajı, Demirciköy Dalya Plajı, Gümüşdere Plajı, Kilyos Plajı, Rumeli Kavağı Plajı, Tarabya Plajı, Kısırkaya Plajı, Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı, Büyükliman Plajı, Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii, Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü, Uyumkent Sitesi önü, Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü, Semizkum Çadır Yeri mevkii, Altınorak Sitesi mevkii, Kumluk mevkii, Parkköy-Bizimköy Sitesi önü, Selimpaşa Başkent Sitesi önü, Selimpaşa Duruman mevkii, Doğancılı Plajı, İmrenli Plajı, Kabakoz Plajı, Merkep Adası 1, Merkep Adası 2, Sahilköy Plajı, Sofular Plajı, Alacalı Plajı, Ala Kadınlar Plajı, Ağlayankaya Plajı, Ağlayankaya Plajı Life Beach, Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii, Ağva Halk Plajı Mendirek yanı, Akçakese Akkaya Plajı, Ayazma Plajı, Ayazma Plajı 2, Ayazma Plajı Kumbaba mevkii, Bozgaca Plajı, Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile), Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel), Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı), Uzunkum Plajı (Orta nokta), Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı, Akçakese Peacock Beach, Tuzla Belediyesi Halk Plajı"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yüzme Suyu Kalitesi Sıkı Takipte - Son Dakika

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