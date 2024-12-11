İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar\'da denetimlere katıldı

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BAĞCILAR'da polis ekipleri tarafından genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamayı yerinde denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Zehir tacirlerine karşı, suç çetelerine, sokak çetelerine karşı mücadelemizi yapıyoruz. Özellikle yasa dışı kumar gibi ailelerin dağılmasına neden olan, alın terini sömüren, ekonomik ve sosyal anlamda toplumu tehdit eden kumarla da mücadelemiz devam edecektir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize, Göçmen ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Görevli polis memurlarından bilgi alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, vatandaşlarla da sohbet etti.

'ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI, SUÇ ÇETELERİNE, SOKAK ÇETELERİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ YAPIYORUZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Bağcılar ilçemizde, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla sahadayız. İstanbul halkımızın huzuru ve güvenliği için, kamu düzenini korumak için suç ve suçlularla mücadelede kararlılığımızı göstermek için sahalardayız. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, Bağcılar ilçemizde Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri ile koordineli bir şekilde zehir tacirlerine karşı, suç çetelerine, sokak çetelerine karşı mücadelemizi yapıyoruz. Özellikle yasa dışı kumar gibi ailelerin dağılmasına neden olan, alın terini sömüren, ekonomik ve sosyal anlamda toplumu tehdit eden kumarla da mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda yasa dışı kumar oynatan mekanlara, yasa dışı sitelere karşı mücadelemizin devam edeceğini ve aynı kararlılıkla bunu artıracağımızı ifade etmek istiyorum. Daha güvenli bir İstanbul için bu uygulamalarımız devam edecek. Ayrıca 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Arena patlamasında şehit olan 46 şehidimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyorum. 11 Aralık 2018'de şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kardeşimizin de bugün yıl dönümü, onu da rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.