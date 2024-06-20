İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen ve 5 liradan satılan normal ekmeğe zam geldi. Yeni tarifeye göre ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.
250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti. Halk Ekmek geçtiğimiz ay altın çörek, tost ekmeği ve diğer ürünlere yüzde 50 ve üzerinde zam yapmıştı. Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükselmişti.
Zamlı fiyat tarifesi ise şu şekilde;
Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılmıştı. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre; ise iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlenmişti.
Tarife değişikliği ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 liradan 114,99 liraya yükselmişti. Yasa ile mahalle olmuş kırsal yerlerde işyeri tarifesi 15.53 liradan 21.12 liraya, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 liradan 114,99 liraya yükselmişti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi - Son Dakika
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