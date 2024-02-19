Türkçe bilmediği için annesinin havalimanında hizmet alamadığını söylemişti! Yalanının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Türkçe bilmediği için annesinin havalimanında hizmet alamadığını söylemişti! Yalanının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için annesinin hizmet alamadığını, havalimanında mahsur kaldığını söyleyip video çeken kişi hakkında harekete geçildi. İddiaların doğru olmadığının belirlenmesinin ardından savcılık şahıs hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan soruşturma başlattı.

19.02.2024 16:57  Güncelleme: 17:00
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İstanbul Havalimanı'nda, dili nedeniyle annesinin mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle kendini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi. Savcılık, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

VALİLİK İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.

Türkçe bilmediği için annesinin havalimanında hizmet alamadığını söylemişti! Yalanının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı

HAVALİMANINDAKİ SÜREÇ DAKİKA DAKİKA ANLATILMIŞTI

Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı: "TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

Türkçe bilmediği için annesinin havalimanında hizmet alamadığını söylemişti! Yalanının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı
Türkçe bilmediği için annesinin havalimanında hizmet alamadığını söylemişti! Yalanının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Ulaşım, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçe bilmediği için annesinin havalimanında hizmet alamadığını söylemişti! Yalanının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Emin Güneş: Vallahi yalan billahi yalan, benim annem de Türkçe bilmez ve ne zaman uçak ile seyahat edildiyse her defasında gayet anlayışlı bir şekilde yardımcı olundu. Yaşasın Ülkemdeki milletlerin Kardeşliği Yaşasın Türkiye Cumhuriyetimiz. 649 56 Yanıtla
  • Azat Deniz: Emin güneş sen kürt değilsin bence kurt postuna bürünmüş Bi zavallısın 173 428 Yanıtla
  • kenan özkaya: Bu olay yaşanmadı ise,, o zaman bu adam,, halkı, Devlete karşı kışkırttığı ve halk içinde kin, nefret duyguları uyandırdığı için en ağır cezayı alır inşallah. Türk Kürt kardeşliğini bozmak size ne kazandıracak amacınız nedir sizin, bı bitmediniz arkadaş. 422 25 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Valilik bu konuda araştırıp dk dk açıklama yapmış ve gerekli işlemi başlatmış Allah cc kötü niyetli babamda olsa fırsat vermesin. 153 4 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun: Sende pkklisin demekki 54 99
  • BRAVL STARS: Yaşlı ve bastonla yürüyen bir insan üçin 1.5 saat gecikme normal mi? Ayrıca bu ülkenin vatandaşı 25 milyonluk halkın dilinin kişi ve kurumların insitiyatifine bağlı olması normal mi? Hani bir lisan bir insandı 16 129 Yanıtla
  • EKREM Korkmaz: Sende Türk düşmanımısın ? Adam vatan sever birşey söyledi de sızin neden zorunuza gıttı ? Nesınız nerenın vatandaşısınız … 85 11
  • osman şahin: Yavaş at yavaş 12 47
  • Ömer Yüksek: Yanlış yerden dava açılmış. Dava TC devletini basın yoluyla alenen aşağılama ve hakaret suçlarından açılmalıdır. Daha sağlam yatar . 19 2 Yanıtla
  • XYZ: BRAVL soyleyelim de yaslilara ozel ucak tahsis etsinler, yoksa isleyis ve gecikme bu sekilde. Zira dunyanin en buyuk havalimaninda bagaj 73 dakikada cikabiliyor. 3 0

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SON DAKİKA: Türkçe bilmediği için annesinin havalimanında hizmet alamadığını söylemişti! Yalanının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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