İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Pist Operasyonu Başladı - Son Dakika
İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Pist Operasyonu Başladı

18.04.2026 13:11
Üçlü pist operasyonları, İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini artırarak çevresel fayda sağlıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün İstanbul Havalimanı'nda başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarının (TRO) havalimanının genel kapasitesini artırmada önemli bir kilometre taşı olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün İstanbul Havalimanı'nda başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin üçlü pist operasyonunu Avrupa'da uygulayan ilk ülke olduğuna dikkat çekerek, "Üçlü pist operasyonlarının başarılı bir şekilde uygulanması, Avrupa havacılığı için dönüm noktası niteliğindedir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörlerimizin disiplinini, yenilikçiliğini, ekip çalışmasını ve tüm proje ortaklarının koordineli çabasını yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu.

'UÇUŞ MESAFELERİNDE YÜZDE 21 İYİLEŞME GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Uraloğlu, üçlü pist operasyonlarının İstanbul Havalimanı'nın genel kapasitesini artırmada önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydederek, "Operasyon, yoğun saatlerde trafiği yönetmede yüksek esneklik ve verimlilik sağladı. Bunun sonucu olarak 29 Kasım 2025'te bir saatte 78 iniş, 2 Temmuz 2025'te ise bir saatte 81 kalkışı başarıyla gerçekleştirerek rekorlara imza attık. 78 inişe ilişkin analizlerimizde ise iniş başına ortalama yaklaşık 40 deniz mili mesafe tasarrufu sağlandığını ve uçuş mesafelerinde yüzde 21 oranında iyileşme gerçekleştiğini tespit ettik" dedi.

'YILLIK 50 BİN TON KARBON SALINIMI ÖNLENDİ'

Bakan Uraloğlu, tipik bir dar gövdeli uçak üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yaklaşma aşamasında sağlanan yaklaşık 30 deniz mili mesafe kısalmasının uçuş başına ortalama 352 kilogram yakıt tasarrufu ve bin 112 kilogram karbondioksit emisyon azalımı sağladığını belirterek, "Bu kazanımlar yıllık bazda yaklaşık 50 bin ton karbon salınımının önlenmesi anlamına geliyor. Bu da yaklaşık 2,2 milyon ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer bir çevresel fayda demek" dedi.

'TAKSİ SÜRELERİNİ CİDDİ ŞEKİLDE AZALTTIK'

Bakan Uraloğlu, üçlü pist operasyonlarının yalnızca havadaki kazanımlarla sınırlı kalmadığını, yer hareketlerinde de önemli verimlilik sağladığını belirterek "Uçakları kapılarına en yakın pistlere yönlendirerek taksi sürelerini ciddi şekilde azalttık. Yapılan analizler, iniş yapan uçaklarda taksi sürelerinin ortalama yüzde 10,2, kalkışlarda ise yüzde 2,8 oranında kısaldığını; buna bağlı olarak tüketiminde yüzde 6,6 ile yüzde 14,4 arasında düşüş sağlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu iyileşmelerin doğrudan zamanında performans oranına (OTP) da yansıdığını ifade eden Uraloğlu, 2025 yılında İstanbul Havalimanı'nın yüzde 80,72 zamanında performans oranına ulaştığını, bu oranın yüzde 71,2 olan Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Üçlü pist operasyonlarının İstanbul Havalimanı'nın 2053 net sıfır emisyon hedefi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Hem havada kat edilen mesafeyi hem de yerdeki taksi sürelerini azaltarak yalnızca kapasiteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon emisyonlarını da sistematik şekilde düşürüyoruz. Tasarruf edilen her deniz mili, sürdürülebilir havacılık hedeflerimize atılmış somut bir adım anlamına geliyor" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Havacılık, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Pist Operasyonu Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Pist Operasyonu Başladı - Son Dakika
