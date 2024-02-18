''Yaşlı vatandaş Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildi mi?'' İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

''Yaşlı vatandaş Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildi mi?'' İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği, Van'dan gelen yaşlı kadının İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yolcunun tekerlekli sandalye hizmeti başvurusunda bulunmamasına rağmen havalimanından çıkana kadar tüm hizmetin verildiği belirtilirken, yaşananlar dakika dakika anlatıldı. Açıklamada, ''Videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

18.02.2024 19:21  Güncelleme: 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi.

Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi. Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.

"ÇEKİLEN VİDEO EN HAFİF TABİRLE ART NİYETLİ"

Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AÇIKLAMADA BÜTÜN SÜREÇ DAKİKA DAKİKA ANLATILDI

Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı: "TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

\'\'Yaşlı vatandaş Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildi mi?\'\' İstanbul Valiliği\'nden açıklama geldi
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ''Yaşlı vatandaş Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildi mi?'' İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Taha Yusuf Erdoğan: Bir kerede suçunuzu kabul edin. 217 323 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Sizde bi kabul etseniz durumunuzu iyi olucak 111 198
  • Ali Kublay: Oda derdini anlatacak kadar ogrenseymis 83 219 Yanıtla
  • osman şahin: Herşeye bir kılıf uyduruluyor Kürtçe tyatro bir saat kala iptal ediliyor mecliste bilinmeyen dil diye geçiyor fakat Kürtler kardeşimiz bu nasıl oluyor 182 102 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bilinmeyen dil hani bi dost İngiliz olaydı farklıydı 110 42 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bırakın şu provakasyonu ya. 77 72
  • Suat genç: Tiyatro kürtçe diye iptal edilmedi yalan dolanla olmuyor. konusu örgüt propagandası diye iptal edildi. 65 37
  • VEFA KARATAS: Derdi yokmuş 19 32
  • Fırat Oztep: Allah sanada dert vermesin kardeşim bir gün seni anlayan çıkmayınca neden anlamıyorsun deme 13 5
  • Mehmet Aytekin: Hangi suç mesela 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:29:24. #1.12#
SON DAKİKA: ''Yaşlı vatandaş Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildi mi?'' İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement