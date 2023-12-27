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İstanbul Huzur Denetimleri: Tur ve Balıkçı Tekneleri Kontrol Edildi - Son Dakika
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İstanbul Huzur Denetimleri: Tur ve Balıkçı Tekneleri Kontrol Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'İstanbul Huzur' denetimleri kapsamında tur tekneleri ve amatör balıkçı tekneleri denetlendi. Teknelerin evrakları kontrol edilirken, içeride bulunan kişilerin kimlikleri ve GBT sorguları yapıldı.

İstanbul Huzur Denetimleri: Tur ve Balıkçı Tekneleri Kontrol Edildi
27.12.2023 - 23:41,
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan 'İstanbul Huzur' denetimleri kapsamında tur teknelerine ve amatör balıkçı tekneleri de denetlendi. Denetim sırasında teknelerin evrakları tek tek kontrol edilirken, teknede bulunanların kontrolleri yapılarak GBT sorguları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'İstanbul Huzur' denetimleri kapsamında boğazda bulunan tur teknelerine ve amatör balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. 20.00 sıralarında başlayan denetim sırasında Fatih, Eminönü, Beşiktaş, Ortaköy ve Sarıyer açıklarında bulunan tur tekneleri ve yatların evrakları tek tek kontrol edildi. Teknelerde bulunan vatandaşların kimlikleri kontrol edildi. Gemi Kaptanı Serdar Oğuz, ? Kendi Teknemiz. İki tane teknemiz var. Turizm amaçlı olta balıkçılığı yapıyoruz. Emniyet görevlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kontrolleri denetimleri her zaman geliyorlar. Bizim için kontrol yapıyorlar. Bizde evraklarımızı takdim ediyoruz. Bize memnuniyet veriyor dedi.

Kaynak: DHA
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