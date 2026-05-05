İstanbul Kitapçısı İskelelerinde "Terasta Caz" Konserleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Kitapçısı İskelelerinde "Terasta Caz" Konserleri Başlıyor

05.05.2026 09:59  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un kültür duraklarından biri haline gelen İstanbul Kitapçısı’nın iskele teraslarında gerçekleşecek “Terasta Caz” konserleri ile İstanbullular mayıs ayına müzik dolu bir başlangıç yapacak. Karaköy ve Kadıköy iskelelerindeki konserler, kentin iki yakası arasında müzikle bir köprü kuracak.

(İSTANBUL) - İstanbul'un kültür duraklarından biri haline gelen İstanbul Kitapçısı'nın iskele teraslarında gerçekleşecek "Terasta Caz" konserleri ile İstanbullular mayıs ayına müzik dolu bir başlangıç yapacak. Karaköy ve Kadıköy iskelelerindeki konserler, kentin iki yakası arasında müzikle bir köprü kuracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen Terasta Caz konser serisi, İstanbulluları müzikle buluşturuyor. İstanbul Kitapçısı'nın iskele terasları, şehrin yoğun temposu içinde müzikle karşılaşma imkanı sunan bir buluşma noktasına dönüşüyor. Denizle iç içe konumu, gün batımına eşlik eden manzarasıyla bu teraslar, konser deneyimini gündelik akışın doğal bir parçası haline getiriyor.

Terasta Caz konserleri, 8 Mayıs Cuma günü Kadıköy'de Kaan Arslan Quartet'in sahnesiyle başlıyor. 15 Mayıs Cuma günü yine Kadıköy'de Manuş-u Ala Trio izleyiciyle buluşuyor. Django Reinhardt'ın gypsy jazz geleneğinden beslenen grup, enerjisi yüksek repertuvarıyla dikkati çekiyor. 20 Mayıs Çarşamba günü Karaköy'de sahne alacak Alara Noyan Trio ise cazın güncel yorumlarını odağına alan performansıyla programda yer alıyor.

22 Mayıs Cuma günü ise İmer Demirer Trio, Miles Davis anısına hazırlanan özel repertuvarla Kadıköy'de sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önemli trompetçilerinden Demirer, uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunda geliştirdiği kendine özgü dili, doğaçlamaya alan açan ve güçlü anlatımıyla bu özel gecede dinleyiciyle buluşacak.

Program

8 Mayıs 2026 | 19.00 | Kaan Arslan Quartet – İstanbul Kitapçısı Kadıköy İskelesi

15 Mayıs 2026 | 19.00 | Manuş-u Ala Trio – İstanbul Kitapçısı Kadıköy İskelesi

20 Mayıs 2026 | 19.00 | Alara Noyan Trio – İstanbul Kitapçısı Karaköy İskelesi

22 Mayıs 2026 | 19.00 | İmer Demirer Trio – İstanbul Kitapçısı Kadıköy İskelesi

Kaan Arslan Quartet hakkında

İstanbul'da doğup büyüyen multi-enstrümanist, trompetçi ve vokalist Kaan Arslan, 20. yüzyılın ilk yarısının caz, dixieland ve swing müziklerini bugünden hayal ediyor.

Kaan Arslan: Trompet/Vokal

Burak Küçük: Saksafon

Oğuzhan Altınay: Gitar

Alp Erdoğmuş: Kontrbas

Manuş-u Ala Trio hakkında

2015 yılında İstanbul'da kurulan Manuş-u Ala, Gypsy Swing'in efsanesi Django Reinhardt'tan ilhamla yola çıktı. Zamanla swing döneminin farklı renklerini de müziğine katan grup, dinleyicilerine nostaljik ve enerjik bir atmosfer sunuyor.

Repertuarlarında caz klasiklerinden Fransız chansonlarına, 80'ler–90'lar hitlerinden kendi bestelerine kadar birçok parça yer alıyor.

Gizay Büyükdoğanay – Vokal

Sercan Pamuk – Akordeon

Kaan Büyükdoğanay – Gitar

Alara Noyan Trio hakkında

İstanbul'da doğan Alara Noyan, müzikle kurduğu bağı çocukluk yıllarında kendi koreografilerini hazırlayıp eline tarak alarak şarkı söylediği ev içi performanslarla keşfetti. Müzikal bir ortamda büyüyen Noyan'ın ailesi de müziğe duyduğu ilgisini pekiştiren önemli bir etkendi. Klasik piyano eğitimiyle şekillenen bu tutku, zamanla profesyonel bir alana dönüştü. 2022 yılından bu yana ise Randy Esen ile caz vokal çalışmalarına devam etmektedir.

Alara Noyan (vokal)

Kerem Özalp (gitar)

Yasin Eryoldaş (saksafon)

İmer Demirer Trio hakkında

İlk kayıt ve konser deneyimini Çekirdek Sanat Evi'nde bazı caz kayıtlarına doğaçlamalar yaparak edinen İmer Demirer; 2013'te UNESCO, Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanlıkları, Thelonious Monk Caz Enstitüsüve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın iş birliği ile ikincisi İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Caz Günü [en] etkinliğinde dünyaca ünlü sanatçılardan oluşan kadroda yer aldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kitapçısı İskelelerinde 'Terasta Caz' Konserleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:11
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
11:10
Gittiğine bin pişman oldu Fener’den kovulan Mourinho’ya büyük şok
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:56
Barış Alper’i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:41
Okan Buruk artık istemiyor İşte Kaan Ayhan’ın yeni takımı
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
10:32
Yolun sonuna geldi Ahmed Kutucu, Galatasaray’dan ayrılıyor
Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
10:08
Paymix 3 operasyonu 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:41:00. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Kitapçısı İskelelerinde "Terasta Caz" Konserleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.