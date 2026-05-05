İstanbul Kitapçısı İskelelerinde "Terasta Caz" Konserleri Başlıyor

(İSTANBUL) - İstanbul'un kültür duraklarından biri haline gelen İstanbul Kitapçısı'nın iskele teraslarında gerçekleşecek "Terasta Caz" konserleri ile İstanbullular mayıs ayına müzik dolu bir başlangıç yapacak. Karaköy ve Kadıköy iskelelerindeki konserler, kentin iki yakası arasında müzikle bir köprü kuracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen Terasta Caz konser serisi, İstanbulluları müzikle buluşturuyor. İstanbul Kitapçısı'nın iskele terasları, şehrin yoğun temposu içinde müzikle karşılaşma imkanı sunan bir buluşma noktasına dönüşüyor. Denizle iç içe konumu, gün batımına eşlik eden manzarasıyla bu teraslar, konser deneyimini gündelik akışın doğal bir parçası haline getiriyor.

Terasta Caz konserleri, 8 Mayıs Cuma günü Kadıköy'de Kaan Arslan Quartet'in sahnesiyle başlıyor. 15 Mayıs Cuma günü yine Kadıköy'de Manuş-u Ala Trio izleyiciyle buluşuyor. Django Reinhardt'ın gypsy jazz geleneğinden beslenen grup, enerjisi yüksek repertuvarıyla dikkati çekiyor. 20 Mayıs Çarşamba günü Karaköy'de sahne alacak Alara Noyan Trio ise cazın güncel yorumlarını odağına alan performansıyla programda yer alıyor.

22 Mayıs Cuma günü ise İmer Demirer Trio, Miles Davis anısına hazırlanan özel repertuvarla Kadıköy'de sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önemli trompetçilerinden Demirer, uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunda geliştirdiği kendine özgü dili, doğaçlamaya alan açan ve güçlü anlatımıyla bu özel gecede dinleyiciyle buluşacak.

Program

8 Mayıs 2026 | 19.00 | Kaan Arslan Quartet – İstanbul Kitapçısı Kadıköy İskelesi

15 Mayıs 2026 | 19.00 | Manuş-u Ala Trio – İstanbul Kitapçısı Kadıköy İskelesi

20 Mayıs 2026 | 19.00 | Alara Noyan Trio – İstanbul Kitapçısı Karaköy İskelesi

22 Mayıs 2026 | 19.00 | İmer Demirer Trio – İstanbul Kitapçısı Kadıköy İskelesi

Kaan Arslan Quartet hakkında

İstanbul'da doğup büyüyen multi-enstrümanist, trompetçi ve vokalist Kaan Arslan, 20. yüzyılın ilk yarısının caz, dixieland ve swing müziklerini bugünden hayal ediyor.

Kaan Arslan: Trompet/Vokal

Burak Küçük: Saksafon

Oğuzhan Altınay: Gitar

Alp Erdoğmuş: Kontrbas

Manuş-u Ala Trio hakkında

2015 yılında İstanbul'da kurulan Manuş-u Ala, Gypsy Swing'in efsanesi Django Reinhardt'tan ilhamla yola çıktı. Zamanla swing döneminin farklı renklerini de müziğine katan grup, dinleyicilerine nostaljik ve enerjik bir atmosfer sunuyor.

Repertuarlarında caz klasiklerinden Fransız chansonlarına, 80'ler–90'lar hitlerinden kendi bestelerine kadar birçok parça yer alıyor.

Gizay Büyükdoğanay – Vokal

Sercan Pamuk – Akordeon

Kaan Büyükdoğanay – Gitar

Alara Noyan Trio hakkında

İstanbul'da doğan Alara Noyan, müzikle kurduğu bağı çocukluk yıllarında kendi koreografilerini hazırlayıp eline tarak alarak şarkı söylediği ev içi performanslarla keşfetti. Müzikal bir ortamda büyüyen Noyan'ın ailesi de müziğe duyduğu ilgisini pekiştiren önemli bir etkendi. Klasik piyano eğitimiyle şekillenen bu tutku, zamanla profesyonel bir alana dönüştü. 2022 yılından bu yana ise Randy Esen ile caz vokal çalışmalarına devam etmektedir.

Alara Noyan (vokal)

Kerem Özalp (gitar)

Yasin Eryoldaş (saksafon)

İmer Demirer Trio hakkında

İlk kayıt ve konser deneyimini Çekirdek Sanat Evi'nde bazı caz kayıtlarına doğaçlamalar yaparak edinen İmer Demirer; 2013'te UNESCO, Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanlıkları, Thelonious Monk Caz Enstitüsüve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın iş birliği ile ikincisi İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Caz Günü [en] etkinliğinde dünyaca ünlü sanatçılardan oluşan kadroda yer aldı.