İstanbul Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul Kültür Yolu Festivali Başlıyor

28 Eylül-6 Ekim'de AKM'de düzenlenecek festivalde konser, sergi ve tiyatro etkinlikleri olacak.

20.09.2024 14:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul olacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 28 Eylül- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında birçok özel etkinliğe, konsere, sergi ve tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "Carmina Burana", 27-28 Eylül'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 250 kişilik dev kadrosuyla sanatseverlerle buluşacak.

Birbirinden özel oyunlar ve gösteriler AKM'de seyirciyle buluşacak

Çocuk operası "Sihirli Flüt", 29 Eylül'de AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Özbekistan'ın köklü sanat kurumu Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Balesi, 3 Ekim'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gösteri yapacak.

Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner'e ait "Uçan Hollandalı" eseri, 6-12 ve 17 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonunda gösterilecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu, "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikal ile 28 Eylül'de, Çin'in prestijli sanat topluluğu China Oriental Performing Arts Group, 1 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 4 Ekim'de William Shakespeare'in ünlü trajedi ve drama oyunu "Hamlet"i, İDOB'un Modern Dans Topluluğu MDT İstanbul, 5 ve 16 Ekim'de "Rezonans" adlı dans gösterisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Önemli sanatçıların eserleri sergilenecek

AKM Çok Amaçlı Salon'da, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, 28 Eylül'den 31 Aralık'a kadar görülebilecek.

AKM Galeri'de açılacak "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturacak.

Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" adlı yapay zeka veri heykeli, 28 Eylül- 6 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğundaki eser, Anadolu'nun arkeolojik mirasını yapay zeka ile yorumlayarak izleyicilere teknoloji ve tarih arasında bir köprü sunuyor.

Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestra ve sanatçılar AKM'de

Mariinsky Orkestrası 29 Eylül'de, "Anadolu'nun Ahengi" konseri 30 Eylül'de, Kazakistan'ın ünlü çellisti Bagjan Oktabr'ın "Ruh Terapisi" konseri 2 Ekim'de, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 4 Ekim'de, DSO Berlin Deutsches Senfoni Orkestrası konseri 5 Ekim'de, Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul 6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 1-3 Ekim'de AKM'de gerçekleşecek.

İran'ın etkileyici seslerinden solist ve besteci Alireza Ghorbani 1 Ekim'de festivalin açılış konserinde sahnede olacak.

Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova 2 Ekim'de, Yavuz Bingöl ise 3 Ekim'de sahnede olacak. Genç yetenek Elif Buse Doğan ve oyuncu Oktay Kaynarca, ilk kez birlikte türkü, sohbet ve şiirle bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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