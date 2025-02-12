İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların üzerindeki biriken karları temizledi. Araçların camları buzla kaplanırken, işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahiplerinin, buzları kazımak için uzun uğraş verdiği görüldü.
İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde buzlanmaya neden oldu. Araçlar yokuştan inerken büyük bir güçlük yaşadı.
Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.
Ayrıca İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.
İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
07.00 Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi
07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi
Küçüksu- İstinye Hattı
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy- Kabataş Hattı
Üsküdar-Aşiyan Hattı
Son Dakika › Güncel › İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu - Son Dakika
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