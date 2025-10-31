İstanbul Maratonu İçin Yol Kapatmaları - Son Dakika
İstanbul Maratonu İçin Yol Kapatmaları

31.10.2025 11:47
İstanbul Maratonu nedeniyle 2 Kasım Pazar günü kent genelinde bazı yollar saat 03.00 ve 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, sürücüler için kapalı yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu kapsamında 02 Kasım 2025 Pazar günü bazı yolların program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik açıklamasında kapanacak yolların saatlere göre belirlendiği ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların planlandığı belirtildi.
"Saat 03.00'ten itibaren kapatılacak yollar"
Güney Zincirlikuyu ayrımı
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası
Kuzey Ünalan – AtaşehirSabiha Gökçen ayrımları
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım
Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü
Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı
Alternatif yönlendirmeler:
BüyükdereBalmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikameti, Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer yönlendirmeleri
"Saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar"
Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)
Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantılar)
Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları
Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)
Galata Köprüsü (iki yön kapalı)
Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)
Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları
Sultanahmet Atmeydanı Caddesi
Alternatif yollar:
Atatürk Bulvarı, Balat Sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni ve eski havalimanı caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Karayolu.

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
