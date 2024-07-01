İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
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İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Mesajı Verdi

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nde Filistin'e destek mesajı verdi. Mezuniyet töreninin açılışında öğrenciler, soykırıma karşı mücadele ve adalet çağrısı yaptı. Rektör ve dekanlar da Gazze'deki soykırımı lanetledi ve mazlumlara yapılan zulümleri kınadı.

01.07.2024 21:22
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İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nde Filistin'e destek mesajı verdi.

Üniversitenin Beykoz'daki kampüsünde 10 gün sürecek mezuniyet töreninin açılışında İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile İletişim Fakülteleri öğrencileri, diplomalarını almak üzere çıktıkları sahnede "Soykırıma karşı mücadele dünyayı da özgürleştirecek", "Adalete sahip çık, soykırımı durdur" ve "Zulme rıza zulümdür" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenleri rahmetle anan öğrenciler, bu ülkeyi protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla andığını söyledi.

Prof. Dr. Ceran, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Gazze'de başlayıp Filistin'in tümüne yayılan ve İsrail tarafından yapılan soykırımı lanetliyoruz. O nedenle böylesi güzel günlerde bile sevinçlerimiz buruk kalmaktadır. Dünya çapındaki üniversite öğrencilerinin ve yönetimlerinin İsrail'in soykırımını durdurmak için yapmış olduğu mücadeleyi destekliyoruz, başarıya ulaşmasını diliyoruz ve şuna inanıyoruz ki Gazze, bu savaştan tam bağımsız bir devlet olarak çıkacaktır. Filistin'in bu mücadelesi, başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyada ezilen mazlum bütün insanların kurtuluşuna vesile olacaktır."

"İnsanlık vicdanında mahkum edilen bu soykırımın sebebi olanları kınıyor ve lanetliyorum"

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan da öğrenci ve aileleri bu mutlu günlerinde emeklerinden dolayı tebrik etti.

Büyükaslan, şu anda herkesin gözleri önünde Gazze'de soykırım yaşandığını belirterek, "İnsanlık vicdanında mahkum edilen bu soykırımın sebebi olanları kınıyor ve lanetliyorum. Unutulmamalıdır ki insanlık vicdanında mahkum olan bu soykırım taraftarları, elbet bir gün hukuk ve adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Prof. Dr. Büyükaslan, Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında mazlumlara yapılan zulümleri kınadı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk ile dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Mesajı Verdi - Son Dakika

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