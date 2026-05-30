İstanbul Otogarı'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu
İstanbul Otogarı'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu

30.05.2026 12:47
Kurban Bayramı dönüşlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk arttı, ek seferler düzenlendi.

KURBAN Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü sürerken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Artan yolcu talebini karşılamak için otobüs firmaları ek seferler düzenledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın sona ererken, tatil için memleketlerine ve turizm bölgelerine gidenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. İstanbul'a gelen yolcuların oluşturduğu hareketlilik nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren otogara giriş yapan otobüsler ile yolcularını karşılamak için özel araçlarıyla gelenler otogara girmekte zorlandı. Otobüs firmaları, bayram dönüşü yaşanan talep artışını karşılamak amacıyla ek seferler düzenlerken, yetkililer yoğunluğun gün boyunca devam etmesinin beklendiğini belirtti.

'BAYRAM TATİLİMİ MARDİN'DE GEÇİRDİM'

Bayram tatilini Mardin'de geçirdiğini belirten Ayşenur Aşan, "Esenler Otogarı'nda hostes olarak çalışıyorum. Tatil günündeyim. 8 günlük iznim var. Bayramı Mardin'de geçirdim. Sabah İstanbul'a geldim. Şimdi yeniden Edremit'e gideceğim. Bayram tatilim devam ediyor" dedi.

'BAYRAM TATİLİ GÜZEL GEÇTİ'

Bayram tatilinde Adana'ya giden Hanife Orakçı ise, "Bir hafta Adana'da kaldık. Daha sonra İstanbul'a döndük. İstanbul'u özlemişim. Bayram tatili güzel geçti, eğlendik ve geri geldik" diye konuştu.

'BAYRAMDA NE OLURSA OLSUN GİDECEĞİM DEDİM'

Erzurum'dan dönen Adem Öztürk de, "Erzurum'a gittim. Bir gece kaldım ama gitmeye değerdi. Bayramda ne olursa olsun memleketime gitmek istedim. Orada ailem ve akrabalarım var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:47:31.
