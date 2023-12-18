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Istanbul Photo Awards 2023 Sergisi Yarın Ankara'da Açılıyor - Son Dakika
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Istanbul Photo Awards 2023 Sergisi Yarın Ankara'da Açılıyor

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2023'ün dördüncü sergisi, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla CSO Ada Ankara'da ziyaret edilebilecek.

Istanbul Photo Awards 2023 Sergisi Yarın Ankara\'da Açılıyor
18.12.2023 - 15:28,
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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2023'ün dördüncü sergisi, yarın Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. ?

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla CSO Ada Ankara'da 30 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ev sahipliğinde yapılacak.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen yarışmada ödül kazanan 29 fotoğrafçının eserleri ve Filistin konulu ödüllü fotoğraflardan oluşan sergide, Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarının tarihe kayıt düştüğü gerçeklerden oluşan bir seçki de yer alacak.

Ukrayna- Rusya savaşı, Filistin'de yaşananlar, Taliban yönetiminin baskıları, Nijerya'daki çocuk kaçakçılığı, lityum kaynaklı çevresel değişimleri, Tayland'daki doğal yaşam çalışmaları, Katar'daki Dünya Kupası, Portekiz boğa güreşleri, Arktik Denizi'ndeki buz kırıcıları ve Afrika kıtasındaki albinolara kadar geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar da sergide yer bulacak.

Yarışma başvuruları 17 Ocak'a kadar yapılabilecek

Yarışma bu yıl, Nikon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlendi.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya 21 binden fazla fotoğraf gönderildi.

10 kategoride 29 fotoğrafçının ödül kazandığı yarışmada uluslararası jüri, 2023 yılında "Yılın Fotoğrafı" ödülüne, European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eserini layık gördü.

Yarışmaya, profesyonel fotoğrafçılar dünya gündemini belirleyen kareleriyle internet sitesi üzerinden katılabilecek.

17 Ocak tarihine kadar başvuruları devam edecek yarışmayla ilgili bilgiye ve önceki senelerin ödül kazanan fotoğraflarına "http://www.istanbulphotoawards.com/" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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