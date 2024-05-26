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İstanbul'un fethi Edirne'den başlar

İstanbul\'un fethi Edirne\'den başlar

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla 'İstanbul'un fethi Edirne'den başlar' programı düzenlendi. İstanbul'un fethinin seyrini değiştiren şahi toplarının döküldüğü Tophane Bayırı mevkisinde protokol, Türk bayrağı taşıyan gençler ve vatandaşlar kortej oluşturuldu. Temsili Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin, veziri ve şehsadesi atla, mehter takımı eşliğinde Selimiye Meydanı'na kadar 'Fetih Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Edirneliler korteji alkışlarla karşıladı.

26.05.2024 20:14
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı düzenlendi.

İstanbul'un fethinin seyrini değiştiren şahi toplarının döküldüğü Tophane Bayırı mevkisinde protokol, Türk bayrağı taşıyan gençler ve vatandaşlar kortej oluşturuldu.

Temsili Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin, veziri ve şehsadesi atla, mehter takımı eşliğinde Selimiye Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Edirneliler korteji alkışlarla karşıladı.

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı konuşmada, her yanından tarih fışkıran Edirne'nin köklü gelenekleri ve muhteşem yapılarıyla, yeryüzündeki müstesna şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Edirne'nin yüzlerce eserin yanında binlerce tarihi kişiliği de sinesinde barındırdığını ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Bu önemli şahsiyetlerin başında da hiç kuşkusuz Fatih Sultan Mehmet Han gelmektedir. Bilindiği gibi dünya tarihindeki en önemli olaylardan biri olan İstanbul'un fethi, her yıl görkemli bir şekilde kutlanıyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han'ın Edirneli olması, fetih hazırlıklarının Edirne'de yapılması, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan topların Edirne'de dökülmesi gibi Edirne ile özdeşleşmiş birçok konu, bugüne kadar maalesef gölgede kalmıştır. Fetih ile Fatih, et ile tırnak gibi iki kelime, iki isimdir. Özetle fetih İstanbul'dadır ama her şey Edirne'de başlamıştır. İstanbul'un Feth'ini anmak, anlamak için önce Edirne'yi ve Edirne'de yapılanları anmak ve anlamak gereklidir."

Fetih ile işgal arasındaki farkı anlamak için Filistin'e bakılması gerektiğini dile getiren İriş, İsrail'in Filistinlilere ait toprakları zapt ve gasbederek vatanın gerçek sahiplerine yaşam hakkı vermediğini kaydetti.

Daha sonra mehter takımı konser verdi.

Programa, Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AGD'nin Balkan ülkelerindeki temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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