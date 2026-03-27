İstanbul'un Sanatı Moskova'da Tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Türk Sanatı Platformu Söyleşileri" projesi kapsamında, İstanbul'un sanatı ve mimarisi tanıtıldı.

Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesinin Doğu Edebiyatı Merkezi'nde, Moskova YEE'nin organizasyonuyla Türk Sanatı Platformu Söyleşileri projesi kapsamında "İstanbul ve Gündüz Düşleri" konferansı düzenlendi.

İstanbul'un sanat ve mimari yapısının tanıtıldığı konferansa, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, YEE Türk Kültürü ve Sanatı Dairesi Başkanı Ömür Karslı, sanat tarihçisi İsmail Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Moskova YEE Koordinatörü Akbulut, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin 2018'den beri Moskova'da faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türk kültürü, sanatı ve edebiyatıyla ilgili birbirinden farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu yıl Türk Sanatı Platformu Söyleşileri kapsamında 6 program düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Akbulut, bu programlardan ilkini bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akbulut, Rusya'da İstanbul'u tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"İstanbul, çeşitli kültür ve medeniyetleri kendi içinde barındırıyor"

Konferansta konuşan sanat tarihçisi İsmail Erdoğan, İstanbul'un kültür ve medeniyetlerin kesiştiği şehir olduğunu belirterek, "İstanbul, gerçekle hayalin birbirine geçtiği ve yer yer gerçek üstü özellikleriyle özel bir şehirdir. İstanbul, büyük medeniyetlerin başkentliğini yapmış, bu yüzden de başkentler başkenti almış bir kenttir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da veya dünyanın farklı yerlerinde bazı şehirlerin 300-500 yıllık hikayeleri olduğunu anlatan Erdoğan, "İstanbul'un hikayesi ise 10 bin yıl geriye götürür." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'un konumunun önemine işaret ederek, "İstanbul, denizlerin bir araya geldiği ve kıtaları birleştirdiği bir şehir. İstanbul, dünyanın ortasında yer alıyor." diye konuştu.

Konferansta, İstanbul'un sanat ve mimari yapısını anlatan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi tarihi öneme sahip çeşitli yapılarla ilgili bilgi verdi.

"Sanat, insanları bir araya getiren en önemli kültürel unsurlardan biri"

YEE Türk Kültürü ve Sanatı Dairesi Başkanı Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Sanatı Platformu projesi ve Moskova'daki programla ilgili bilgi verdi.

Söz konusu projeyi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiklerini ve açılışının Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldığını anlatan Karslı, bu projeyle Tük sanatçıları ve Türk İslam sanatları üzerine çalışan yabancı uzmanları bir araya getirmeyi, bunların Türk sanatı üzerine tartışmalara girmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Fransa, Hollanda ve İngiltere'den sonra projenin 4'üncüsünü Rusya'da gerçekleştirdiklerini dile getiren Karslı, şunları kaydetti:

"Türk Sanatı Platformu'nu farklı konseptlerde de açmaya çalışıyoruz. Moskova'da bunu deniyoruz. Türk Sanatı Platformu'ndan ziyade 'Türk Sanatı Platformu Söyleşileri' başlığıyla burada projemizi hayatta geçiriyoruz. Bu proje dolayısıyla Türk İslam sanatları üzerine çalışan Moskova'daki akademisyenler, sanatçılar, Türk İslam sanatları üzerine konuşmalar gerçekleştirecek, atölyeler yapacak ve yeniden Türk sanatı üzerine bir değerlendirme, derin düşünme faslı açılmış olacak."

Karslı, proje kapsamında Rusya'da Türk sanatı üzerine çok sayıda program düzenlemeyi planladıklarını dile getirerek, "Moskova'da 6 ay boyunca bu projeyi pilot olarak uyguladıktan sonra farklı şehirlerden talep geldiğinde ya da o şehirlerde Türk sanatının tartışılacağı bir zemin bulunduğunda, farklı şehirlerde de uygulanabileceği düşünülmekte." dedi.

Sanatın insanları bir araya getiren en önemli kültürel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Karslı, YEE olarak Türk sanatının dünyadaki sesi olmaya devam ettiklerini belirtti.

Karslı, "Amacımız sadece Türk sanatını işlemek değil, aynı zamanda Türk sanatının diğer toplumlarla nasıl bir etkileşime girdiğini ve bu etkileşiminden nasıl sonuçlar doğurduğunu tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda, Türk Sanatı Platformu Söyleşileri projesinin, Türk ve Rus sanatının farklı bağlamlarda, özellikle sinema, edebiyat ve resimde nasıl etkileşime girdiğinin tartışılması için zemin oluşturacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.