Eminönü Balık Ekmek, İstanbul Ticaret Borsası'nın başvurusuyla coğrafi işaret tescili aldı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir şeyin standardını belirlemek önemli ama onu devam ettirmek, ona uymak daha da önemli. İnşallah başta İstanbullu hemşerilerimiz olmak üzere gelen her kesimin memnun kaldığı ve bu standartların da muhafaza edildiği bir çalışma sistemi olur." dedi.

İstanbul'un simge lezzetlerinden Eminönü Balık Ekmek'in coğrafi işaretle tescil edilmesi nedeniyle tanıtım etkinliği düzenlendi. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Borsası ve Fatih Belediyesi işbirliğinde Eminönü'ndeki tarihi balık ekmek tekneleri önünde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Etkinlikte Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve davetliler de hazır bulundu. Programın ardından üç işletme sahibine coğrafi işaret kullanım belgeleri verildi. Etkinlikte Osmanlı dönemindeki balıkçı denetimi canlandırıldı. Programın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindekiler, turistlere ve İstanbullulara turşu suyu, şalgam suyu ve limonata eşliğinde balık ekmek ikram etti.

3 İŞLETMEYE COĞRAFİ İŞARET KULLANIM BELGESİ

İstanbul'un simge lezzetlerinden Eminönü Balık Ekmek, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvuruyla 20 Mayıs 2026'da coğrafi işaretle tescillendi. Geleneksel üretim ve kalite standartlarını korumayı hedefleyen tescil kapsamında, belirlenen kriterlere uyarak üretim gerçekleştiren 3 işletmeye coğrafi işaret kullanım hakkı verildi.

'İSTANBULUMUZUN ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL DEĞERİ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Eminönü balık ekmek İstanbul'umuzun önemli bir kültürel değeri. Bunu gelecek kuşaklara aktarmak için pişirme teknikleri, kullanılan malzeme, standartlarının belli olması lazım. Burada Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Ona her türlü desteği veren Fatih Belediyemize teşekkür ediyorum. İstanbul demek, Fatih demek. Dolayısıyla da Tarihi Yarımada başta olmak üzere buradaki her bir kültürel değerimizin ortaya çıkmasında belediye başkanımızın çok önemli katkısı var. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bir şeyin standardını belirlemek önemli ama onu devam ettirmek, ona uymak daha da önemli. İnşallah başta İstanbullu hemşerilerimiz olmak üzere gelen her kesimin memnun kaldığı ve bu standartların da muhafaza edildiği bir çalışma sistemi olur. Tekrar Eminönü balık ekmek coğrafi tescilinin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu güzel etkinliğe katılan her birinize teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'COĞRAFİ İŞARETLER BUGÜNDEN GELECEĞE KÜLTÜRÜMÜZÜN TAŞIYICISI'

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "İstanbul'u resmeden bütün ressamlar, İstanbul'u resmederken mutlaka martıyı, çayı, simidi ve bir tarafına da balık ekmeği mutlaka resmederler. Eğer birisi İstanbul'un üstüne bir roman yazacaksa, İstanbul'dan bahsedecekse mutlaka ona böyle bir başlık, bir yerinde bir balık ekmek hikayesi geçer. Bir şiir yazılacaksa mutlaka bir yerinde İstanbul adına yazacaksan bununla ilgili bir kıta geçer. Dolayısıyla coğrafi işaretler bugünden geleceğe kültürümüzün taşıyıcısı çok önemli, onları markalamak adına çok önemli hadise. Bugün Ticaret Borsamızın, Valimizin de desteğiyle yaptığı ve buradaki esnafımız da geçmişten bugüne kadar, çok uzun yıllardır atadan dededen bu işleri yapan, bir nesil öncesinde de burada belki babaları, dedeleri bu işi yapan esnafımız birçoğu. Bunun markalanması, İstanbul'un zaten İstanbul'un kendisi büyük bir marka ama alt markaların da oluşturulması kültürel değer açısından çok kıymetli. Ticaret Borsamıza hem bu balık ekmek coğrafi işaretinin alınması konusunda hem de İstanbul'un bu değerlerinin markalanması konusunda gösterdikleri ilgi için, destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BALIK EKMEK İKRAM EDİLDİ

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise, "Eminönü Balık Ekmek geleneğinin tarihsel köklerini belgelemek adına arşiv kayıtlarını taradık. Bu işin emektar ustalarını dinledik. Balığın cinsinden pişirme tekniğine, ekmeğinden sunumuna kadar tüm kriterleri kayıt altına aldık. En nihayetinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirdik. Tescil sürecimizin ardından Eminönü sahilinde hizmet veren 3 işletmemiz borsamıza başvurdu. Başvuran üyelerimize Denetim Komisyonumuz bu işletmeleri yerinde denetledi. Kullanılan balıktan hijyen şartlarına, pişirme usulünden malzeme kalitesine kadar her aşamayı inceledi. Üç işletmemizin de orijinal reçeteye ve tescil kriterlerine uyum sağladığı tespit edildi. Birazdan bu üç işletmemize coğrafi işaret kullanım belgelerini takdim edeceğiz. Böylece coğrafi işaret amblemini gören İstanbullular ve yabancı misafirler ne yediğini bilecek ve güvenle tüketecek. Aynı zamanda da bu lezzet bozulmadan gelecek kuşaklara ulaşabilecek" dedi. Konuşmaların ardından Vali Gül, Başkan Turan ve Ticaret Borsası Başkanı Kopuz programa katılanlara balık ekmek dağıttı.