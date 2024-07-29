İstanbul ve Bodrum'da uluslararası suçlular yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Bodrum'da uluslararası suçlular yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Alexander Gustafsson, Dragan Pavlıcevıc ve Alexandar Nedevskı'nın İstanbul ve Bodrum'da yakalandığını duyurdu. Gustafsson ve Pavlıcevıc uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranırken, Nedevskı ise kara para aklama ve uyuşturucu suçlarından aranıyordu. Bakan Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını belirtti.

29.07.2024 08:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan Alexander Gustafsson ve Dragan Pavlıcevıc'in İstanbul'da, uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevskı'nın Bodrum'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson ile Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan Dragan Pavlıcevıc'in İstanbul'da yakalandığını ifade etti.

Aynı zamanda İsveç tarafından çıkartılan "Kırmızı Difüzyon Mesajı"yla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" ise Bodrum'da düzenlenen 'Kuyu-13" operasyonuyla gözaltına alındı.

Zanlılara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Alexander Gustafsson, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı.

Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gözaltına alındı.

Dragan Pavlıcevıc, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, 28 Temmuz'da İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalandı.

Dragan Pavlıcevıc'in Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kilogram kokain sevkiyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador'dan temin ettiği 900 kilogram kokain sevkiyatını gerçekleştirdiği kırmızı bültende belirtildi.

Alexandar Nedevskı'nın yakalanması için İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortak çalışma başlatıldı. Türkiye'ye "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen Alexandar Nedevskı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı."

Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Bodrum'da uluslararası suçlular yakalandı - Son Dakika

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