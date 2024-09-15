İstanbul ve Çevresine Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul ve Çevresine Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un batısındaki ilçeler, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

15.09.2024 13:02  Güncelleme: 13:03
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(İSTANBUL)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısındaki ilçeler, Tekirdağ ve Kırklareli için yeni bir sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de sıcaklığın 6-8 derece arasında düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde yeni bir uyarı yayınladı ve İstanbul'un batısındaki ilçeler, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Saat 17.00'ye kadar etkili olması beklenen sağanakla ilgili Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler ve Meteoroloji radarı verilerine göre; bugün Marmara'nın kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Tekirdağ'ın merkez, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri, Kırklareli'nin merkez, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Koordinasyon Merkezi (AKOM) da benzeri bir uyarı yaparak sıcaklığın 6-8 derece arasında düşeceğini, yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini belirterek ilgilileri uyardı.

Kaynak: ANKA

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