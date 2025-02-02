İstanbul ve Muğla Havalimanları'na Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kuruldu - Son Dakika
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İstanbul ve Muğla Havalimanları'na Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kuruldu

İstanbul ve Muğla Havalimanları\'na Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'nin İstanbul Havalimanı ve Muğla Dalaman Havalimanı'nda kullanılmaya başladığını duyurdu. Yazılım, hava trafik yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor.

02.02.2025 10:50  Güncelleme: 10:51
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analizi ve Data Ekranı'nın (İRADE) İstanbul Havalimanı ile Muğla Dalaman Havalimanı'nda kullanılmaya başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'nin ilk olarak İstanbul Atatürk Havalimanı ve Çukurova Havalimanı'nda kullanılmaya başlandığını anımsattı. İstanbul Havalimanı ile Muğla Dalaman Havalimanı'nda da İRADE yazılımının kullanılmaya başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, " Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarına kurulum için çalışmalara başlanmış olup 2025 yılının ilk yarısında kurulumların tamamlanması öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAVA TRAFİĞİ YÖNETİMİNDE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR'

Hava trafik emniyeti çalışanları ile hava trafik kontrolörleri tarafından hazırlanan yazılım hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İRADE'nin uluslararası standartlara uygun, güvenli, ileri teknoloji bir sistem olduğunun altını çizdi. Yerlilik ve millilik unsurlarını her projede önemsediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır" dedi.

Bakan Uraloğlu, hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan; otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda basit bir şekilde gösteren İRADE'nin hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez olduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE; kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Muğla Havalimanları'na Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Muğla Havalimanları'na Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kuruldu - Son Dakika
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