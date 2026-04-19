İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor - Son Dakika
İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor
19.04.2026 10:57
AKOM İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Salı günü akşam saatlerinde başlayacak olan sağanak yağış çarşamba günü megakenti etkisi altına alacak. Tahminlere göre; gün içerisinde 15-18 dereceler arasında seyreden sıcaklıklar gece ve sabah erken saatlerde 8-10 dereceler civarına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edecek.

İstanbul’da yeni haftada hava parçalı bulutlu başlarken, çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklıkların gece saatlerinde kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor

AKOM’DAN HAFTALIK HAVA DURUMU UYARISI

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan 19 Nisan 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre İstanbul’da gün içerisinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sabah saatlerinde 10 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükselirken akşam saatlerinde 13 dereceye, gece ise 12 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüzde 50 ile 85 arasında değişirken rüzgarın yıldız ve poyraz yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette 10-30 km/s hızla eseceği belirtildi. Gün içinde yağış beklenmezken deniz suyu sıcaklığı 12 derece olarak açıklandı.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor

SICAKLIKLAR GECE SAATLERİNDE DÜŞECEK

AKOM’un değerlendirmesinde, hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 15-18 derece bandında seyredeceği ancak gece ve sabah erken saatlerde 8-10 derece seviyelerine kadar gerileyerek hissedilir bir serinlik oluşturacağı ifade edildi. Özellikle sabah ve gece saatlerinde vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor

SALI GÜNÜ HAVA TERSİNE DÖNECEK

Haftalık tahmin raporuna göre pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken salı günü çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmur görülecek. Çarşamba günü ise sağanak yağışın etkili olacağı ve yağış miktarının 5 ila 15 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde ise yağış beklenmezken parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor

RÜZGAR VE NEM ETKİSİ DEVAM EDECEK

Hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini sürdürmesi beklenirken, nem oranındaki yüksek seyir nedeniyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman daha düşük olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Son Dakika Güncel İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  Atakan Mercan:
    Uydurukçular
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, yazı beklerken kış geri geliyor - Son Dakika
