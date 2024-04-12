İstanbullular Ramazan Bayramı\'nın son gününde sahilleri ve parkları tercih etti

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Ramazan Bayramı'nın son günü havanın da sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için sahilleri ve parkları tercih etti.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş'ta Bebek'ten Karaköy sahiline uzanan Boğaz hattında gezintiye çıkanlar, güzel havanın tadını çıkarırken zaman zaman da yoğunluk oluşturdu.

Bakırköy'deki, Baruthane Millet Bahçesi ile Zeytinburnu sahil şeridinde bulunan parklar ve yeşil alanlar, çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği yerler oldu. Çimlerin üstüne serdikleri sofralarda kahvaltısını yapan aileler, yürüyüş yapıp çocuklarıyla top oynayarak güzel vakit geçirdi.

Avcılar'da da aynı yoğunluk yaşandı. Sahile akın eden birçok vatandaş, güneşin tadını çıkardı, gölgede dinlenme fırsatı buldu. Sahil kenarındaki lunapark da yoğunluk yaşanan bir diğer mekan olarak dikkati çekti.

Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'daki yoğunluk

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Özellikle Çamlıca tepesinde zaman geçiren aileler, yeşil alanlarda piknik yaptı, kentteki en güzel konumlardan birinden İstanbul manzarasına bakmanın tadını çıkardı.

Çamlıca tepesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleri önünde de kuyruklar oluştu.

Kadıköy'de sahil şeridinde de kimi yürüyüş yaptı kimi bisikletleriyle tur attı kimi de güneşlenerek vakit geçirdi.

Kartal sahili de en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Çimenlik alanlarda piknik yapanlar, sahilde top oynayanlar, bisiklete binenler ve paten yapanlar güzel bir bayram günü geçirdi. Çocuklar da oyun parklarında güzel havanın tadını çıkardı.