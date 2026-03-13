İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulundu. Olay saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar.

Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"

Öte yandan Eraslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar da dikkat çekti. Eraslan Instagram hikayesinde, “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.” mesajını paylaştı.

KANLI NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Eraslan’ın ardından kanlı bir not fotoğrafı yayımladığı görüldü. Genç fenomen bu paylaşımına ise, "Ya ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" yazdı.

Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak incelemeler ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

AYŞENUR ERASLAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan, kariyerine moda tasarımcısı olarak devam ediyordu. Televizyon dünyasına "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adım atan Eraslan, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahipti.

Moda dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra birçok defilede açılış tasarımlarına imza atan genç tasarımcı, İstanbul'da bulunan atölyesinde üretimlerini sürdürüyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.