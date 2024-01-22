İSTİKLAL Caddesi\'nde gerçekleşen terör saldırısında 36 sanığın duruşması yapıldı

İSTİKLAL Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi. Aralarında Ahlam Albashır'ın bulunduğu 13 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6'ncı duruşmaya, Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar getirildi. Bir kısım tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklaması beklenen savcı, bazı hususların araştırılması talebinde bulundu. Savcı, sanıkların terör örgütüyle irtibat veya iltisaklı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge veya beyan olup olmadığı hususunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Komutanlığı ve MİT Başkanlığına müzekkere yazılmasını talep etti.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Bunun üzerine tahliye konusunda talepleri alınan sanıklardan Ahlam Albashır, bir şey söylemek istemediğini belirtti. Sanık Fatma Berkel, olaylarla bir ilgisinin olmadığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti. Berkel'in avukatı ise "Ahlam'ı Taksim'e götüren taksici, keşif yaptıran çocuk tahliye edildi. Hakkında örgüt üyesi olduğuna dair tek bir delil bile bulunmayan müvekkilim ise cezaevindedir. Müvekkilim Ahlam'ı sadece evinde misafir etmiştir, kaldığı sürece hiçbir diyalogları olmamıştır, aralarında mesajlaşma bulunamamıştır. Tutuklu kalması hukuka aykırıdır, tahliyesini talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da tahliye ve beraatlerini talep ettiler.

13 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Ahlam Albashır, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hasan Ali, Hazni Gölge, Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf ve Rama Eltaha'nın suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Aralarında Cemil Bayık, Bilal Elhacmos, Velid Halil, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin, Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin ve Khalil Manja Hüseyin'in ise yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verildi. Bilal Elhacmos hakkında yurt dışında olduğu bilindiğinden hakkındaki gıyabi tutukluluk kararının da devamına hükmedildi. Mahkeme, savcının talebi üzerine sanıkların terör örgütüyle irtibat veya iltisaklı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge veya beyan olup olmadığı hususunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Komutanlığı ve MİT Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtiliyor. Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı anlatılıyor.

El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.