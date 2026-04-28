İston, Yapı Fuarı 2026'da Maslak Koleksiyonu'nu Görücüye Çıkardı... Kent Mobilyalarında 3D Yazıcı Devri

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTON, yapı ve inşaat sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2026'da yerini aldı. 3D beton yazıcı teknolojisinden ince kesitli tasarımlara kadar pek çok yeniliği ilk kez sergileyen İSTON, kentsel dokuya uygun "kişiselleştirilmiş mobilya" konseptiyle dikkat çekti. Bu yıl, kentin değişen sosyolojik ve mimari ihtiyaçlarına yanıt veren "Maslak Koleksiyonu" görücüye çıktı.

Yapı ve inşaat sektörünün nabzını tutan ve bu yıl 48'inci kez kapılarını açan Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 30 Nisan'a kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak olan fuarda, İBB iştiraki İSTON; mühendislik, tasarım ve ileri üretim teknolojilerini bir araya getiren yeni koleksiyonlarını tanıttı. Kentlerin geleceğini şekillendirme vizyonuyla hareket eden kurum, özellikle modüler yapılar ve sürdürülebilir üretim çözümleriyle fuarın odak noktası oldu.

Kent dokusuna uygun tasarım: "Maslak Koleksiyonu" ilk kez sahada

İSTON, bu yıl kentin değişen sosyolojik ve mimari ihtiyaçlarına yanıt veren "Maslak Koleksiyonu"nu görücüye çıkardı. Özellikle plazaların, yoğun iş merkezlerinin ve dar kentsel alanların bulunduğu bölgeler için tasarlanan seri; oturma birimleri, saksı modülleri ve atık yönetimi ünitelerinden oluşuyor.

Brütalist tasarım dilinin lif takviyeli beton teknolojisiyle buluştuğu koleksiyon, hafifliği ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Farklı açılarla birleştirilebilen modüller, her kamusal alanın kendine özgü dokusuna göre yeniden şekillendirilebiliyor.

3D beton yazıcı teknolojisiyle tasarım özgürlüğü

İSTON'un ileri üretim vizyonunun en somut örneği olan 3D beton yazıcı teknolojisi, bu yıl fuarın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Geleneksel kalıp yöntemlerinin dışına çıkarak tasarım özgürlüğünü maksimuma taşıyan teknolojiyle üretilen ürünler, estetik ve fonksiyonelliği buluşturuyor. Bu ürünlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"MONO Bank: Monolitik form anlayışıyla üretilen, akışkan geometrisi sayesinde tek parça hissi uyandıran güçlü bir tasarım."

TERRA Dikey Bahçe: Doğadan ilham alan modüler yapısıyla mimari ile peyzaj arasında biyofilik bir geçiş yüzeyi sunuyor.

Orbit: Hibrit tasarım yaklaşımının bir örneği olarak 3D baskı beton gövde, lif takviyeli beton ve ahşap detayları birleştiriyor."

İnce kesitli ürünlerde estetik ve dayanım bir arada

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ince kesit beton teknolojisi, bu yıl yeni modellerle zenginleşti. Dilim Bank, Betonix Bank, Elit Bank ve kullanıcıya 360 derece hareket imkanı sunan Duru Döner Sandalye, betonun soğuk ve ağır imajını zarif bir estetikle kırıyor. Bu teknoloji, daha az malzeme kullanımıyla hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de ekonomik çözümler sunuyor.

"Her yere aynı mobilya dönemi kapandı"

Fuarın açılışında konuşan İSTON Genel Müdürü Fevzi Alp Atar, kurumun yeni tasarım felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Artık bizler bir ürünü İstanbul'un her yerine ya da Türkiye'nin herhangi bir ilinde her yere koymaktan ziyade, o yerin dokusuna uygun ürün tasarlamaya karar verdik. Ortaköy'de kullandığınız mobilyayı Tarihi Yarımada'da kullanamazsınız. Bu felsefenin ilk ürünü Maslak serisi oldu. Beyaz yakalı çalışanların öğle aralarında kahvelerini alıp verimli şekilde kullanabilecekleri, modüler ve ince kesitli bir seri ortaya çıkardık. Modülerlik sayesinde aynı ürünle farklı yerlerde apayrı havalar yaratabiliyoruz."

Atar, 3D yazıcı teknolojisinin kendilerine farklı kapılar açtığını belirterek, "Bu yıl misafirlerimize 3D yazıcı ile nerelere gelebileceğimizi gösterdik. MONO Bank ve şehri doğayla birleştiren TERRA dikey bahçe bunun en güzel örnekleri. Bu fuarı ticari yılımızın başlangıcı olarak görüyoruz ve hem yurt içinde hem yurt dışında yeni serilerimizle daha etkin yer almayı hedefliyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik ve sosyal etkileşim

İSTON, atık yönetimi çözümleri kapsamında geliştirdiği Hera, Pera ve Luma serisi çöp kutularıyla kamusal alanlarda sürdürülebilirliği estetikle birleştirirken; sosyal etkileşimi destekleyen Armonia Satranç Masası gibi ikonik tasarımlarını da yeniden profesyonellerle buluşturdu.

Teknoloji, tasarım ve mühendisliği bir araya getiren İSTON, Yapı Fuarı 2026 boyunca Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yenilikçi çözümlerini sergilemeye devam edecek.