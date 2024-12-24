İsveç'in UNRWA Fonu Kesme Kararı Endişelere Yol Açtı

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RAMALLAH, 24 Aralık (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü, İsveç'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) verdiği fonu kesme kararının etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi ve Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli pazartesi günü Ramallah'ta İsveç Başkonsolosu Julius Liljestrom ile yaptığı görüşmede, İsveç'in kararının UNRWA'nın faaliyetleri ve çalışanlarının maaşlarını ödeme kabiliyeti üzerinde ciddi ve doğrudan etkileri olacağını söyledi.

UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki varlığının ve devam eden hizmetlerinin bölgesel istikrar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Ebu Huli, ajansın gıda ve nakit yardımı gibi hizmetlere ihtiyaç duyan Filistinli mülteciler için bir can simidi görevi gördüğünü ifade etti.

Liljestrom da Filistinlilerin endişelerini anladığını ifade ederek ülkesinin Filistin davasını destekleme ve adil ve kapsamlı çözümler arama konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Cuma günü İsveç medyasında yer alan haberlere göre UNRWA'ya fon sağlamayı durdurma kararı alan İsveç, bunun yerine Gazze'ye "başka kanallardan" insani yardım sağlamayı planlıyor.