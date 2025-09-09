İsveç Sağlık Bakanı Fenalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsveç Sağlık Bakanı Fenalaştı

Haberin Videosunu İzleyin
İsveç Sağlık Bakanı Fenalaştı
09.09.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsveç Sağlık Bakanı Fenalaştı
Haber Videosu

Elisabet Lann, basın toplantısında bayıldı; kan şekerinin düştüğünü açıkladı.

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, düzenlenen bir basın toplantısı esnasında fenalaşarak bayıldı.

SAĞLIK BAKANI, BASIN TOPLANTISI SIRASINDA BAYILDIĞI

Lann, İsveç'in başkenti Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

"KAN ŞEKERİM DÜŞTÜ"

Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı." yorumunu yaptı. Basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Stockholm, Politika, Olaylar, Güncel, Sağlık, Dünya, Medya, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Sağlık Bakanı Fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı
Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
Genç DJ, nişanlandıktan iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Genç DJ, nişanlandıktan iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’a İspanya’dan dev talip Kenan Yıldız'a İspanya'dan dev talip
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daraltması 21 saat sonra sona erdi Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daraltması 21 saat sonra sona erdi
Porto’dan Okan Buruk’a yalanlama Resmi yazı bile gönderdiler Porto'dan Okan Buruk'a yalanlama! Resmi yazı bile gönderdiler
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor

18:50
12 Dev Adam, Polonya’yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
18:05
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
17:45
İsrail’in Katar’daki saldırısından ilk görüntüler
İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler
17:37
Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu
Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu
17:30
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var
17:03
Katar’dan İsrail’in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı
16:39
Soruşturma başlatılan Manifest’e yurt dışına çıkış yasağı
Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı
16:11
İsrail’den suikast saldırısı Katar’ın başkenti Doha’da çok sayıda patlama sesi duyuldu
İsrail'den suikast saldırısı! Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 19:18:26. #7.12#
SON DAKİKA: İsveç Sağlık Bakanı Fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.