İsveçli Gezgin, Irak'tan Bisikletiyle Yola Çıkarak Diyarbakır'a Ulaştı - Son Dakika
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İsveçli Gezgin, Irak'tan Bisikletiyle Yola Çıkarak Diyarbakır'a Ulaştı

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İsveç vatandaşı Pelle Duveblad, kitap yazmak için uçakla gittiği Irak'tan bisikletiyle yola çıkarak bir ay sonra Diyarbakır'a vardı. Duveblad, ağustos ayında ülkesine varmayı hedefliyor. Futbol antrenörü olan Duveblad, yolculuğunu yazarak bir kitap yazmayı planlıyor ve Türkiye'deki deneyimlerini olumlu bulduğunu belirtti.

09.05.2024 10:26
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İsveçli gezgin, 8 Nisan'da Irak'tan yola çıkarak 1 ay sonra Diyarbakır'a vardı

Kitap yazmak için yola çıkan gezgin, ağustos ayında ülkesinde olmayı hedefliyor

DİYARBAKIR - İsveç vatandaş Pelle Duveblad, kitap yazmak için uçakla gittiği Irak'tan bisikletiyle yola çıkarak bir ay sonra Diyarbakır'a vardı. Duveblad, ağustos ayında ülkesine varmayı hedefliyor.

Ülkesinde futbol antrenörü olan 29 yaşındaki Pelle Duveblad, birkaç yıl önce Tayland, Sri Lanka ve Hindistan'a gitti. Duveblad, 5 yıl önce Hindistan'da Dublin'den Dehli'ye bisikletle giden bir adamla tanıştıktan sonra kendisine ilham verdiğini ve bunu bir gün kendi başına yapmak istediğine karar verdi.

Duveblad, yazar olmak istediği için uçakla Irak'a gitti. Bir süre buraları gezen Deveblad, 8 Nisan'da bisikletle Irak'tan yola çıkarak bir ay sonra Diyarbakır'a vardı.

Bisikletle yolculuğa devam eden Duveblad, "Ağustos ayında evime bisiklet ile ulaşmayı hedefliyorum. Futbol antrenörüyüm, ama yazar olmak istiyorum. Bu yüzden yolculuk hakkında yazıyorum ve daha sonra bir kitap yazacağım. Türkiye, şu ana kadar iyi ama mesafeler uzun ve engebeli olduğu için zorlu. Bir hafta öncesine kadar Diyarbakır'ı bilmiyordum. Eski bir şehir, gerçekten çok beğendim. Güzel ve rahat" dedi.

Kaynak: İHA

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