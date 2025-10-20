İsveçli Yüzücü Türkiye'den Stockholm'e Yüzerek Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsveçli Yüzücü Türkiye'den Stockholm'e Yüzerek Gidiyor

İsveçli Yüzücü Türkiye\'den Stockholm\'e Yüzerek Gidiyor
20.10.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

66 yaşındaki Jari Cennet Tammi, İstanbul'dan yola çıkarak Çanakkale'ye ulaştı, hedefi İsveç.

SEVİ GÖZAY UĞURLU/ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'den İsveç'e yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan 66 yaşındaki İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, Çanakkale'ye ulaştı.

İspanya'nın Las Palmas kenti sahilinde 2016'da günde 3 kilometre yüzmeye başlayan Tammi, 2021'de Stockholm takımadalarında toplam 328 kilometre yüzdü.

Tammi, 2023'te Stockholm'den Finlandiya'nın Helsinki şehrine 541 kilometre yüzdükten sonra yeni yerler keşfetme düşüncesiyle Türkiye'ye geldi.

Geçen yıl İstanbul'dan Stockholm'e yüzerek gitme fikriyle kulaç atmaya başlayan Tammi, zaman zaman yaşadığı aksaklıklara rağmen Çanakkale'ye ulaşmayı başardı.

Çantasında yiyecek olarak balık konservesi, fındık, hurma, bisküvi, mısır, çorbalık erişte bulunduran İsveçli yüzücü, yemek pişirmek için küçük kamp ocağı, telefon, GPS cihazını şarj etmek için güneş paneli, yeterli miktarda su ve çeşitli vitaminleri de yanında taşıyor.

Çadırından uyku tulumuna, yiyecekten güneş paneline kadar tüm ihtiyaçlarını sığdırdığı su geçirmez 3 çantasıyla denizlerde kulaç atan Tammi, İsveç'e 2036'da ulaşmayı hedefliyor.

"Bir yılda 1500 kilometre yüzüyorum"

Jari Cennet Tammi, AA muhabirine, yüzmeyi ve böyle yaşamayı çok sevdiğini, her gün yeni bir tecrübe edindiğini söyledi.

Çıktığı bu yolculukta dost canlısı birçok kişiyle tanışma imkanı bulduğunu ve bu maceraya atılmasının başka bir sebebinin olmadığını ifade eden Tammi, şöyle konuştu:

"Yaşadığım yerde her gün 3 kilometre yüzüyordum. Bunu 5-6 kilometreye çıkarmak büyük bir fark değil benim için. Aynı sahilde, aynı denizde yüzmek sıkıcı. Her gün başka yenilikler görüyorsun bu yolu katederken. Ben 66 yaşındayım. Stockholm'e vardığımda 77 yaşımda olacağım. Bu çok uzun bir yolculuk."

Tammi, çıktığı bu yolculukta Türkler ile güzel bağlar kurduğunu ve misafirperverliklerini çok sevdiğini anlattı.

İlk planının İstanbul veya Antalya'dan İspanya'ya yola çıkmak olduğunu ancak daha sonra İstanbul'dan Stockholm'e yüzmeye karar verdiğini aktaran Tammi, sözlerine şöyle devam etti:

"Alanya çok uzak olduğu için İstanbul'dan yüzmeye başladım. Marmara'da yüzmeye karar verdim çünkü çok daha kolay olacağını düşündüm. Burası bana tatil gibi gelecekti ama rüzgar, büyük dalgalar ve başka sıkıntılar oldu. Buradan Stockholm'e 18 bin kilometre mesafe var. Bir yılda 1500 kilometre yüzüyorum. Buradan Stockholm'e yüzmem 2036'yı bulur. Ben normal bir yaşantı yürütemem. Bir apartmanda yaşayamam. 2021'den beri yapıyorum bunu ve hayatımın bir parçası oldu. 4 yıldan beri çadırda yaşıyorum. Kendimi normal hayata dönecek birisi olarak görmüyorum. Çadırım benim evim."

"Çantalarla uğraşmak yüzmemden daha fazla zaman alıyor"

Her gün denize girmeden önce "Acaba bir gün köpek balığı karşıma çıkacak mı?" düşüncesiyle çok korktuğunu dile getiren Tammi, "Her sabah 'oraya gitmek zorunda mıyım' diye kendime soruyorum. Sudan çıktıktan sonra 'hayat bu işte' diyorum." ifadesini kullandı.

Tammi, Türkiye'den Yunanistan'a giderken kendisini büyük risklerin beklediğini ve bunun tehlikeli bir yolculuk olduğunu aktararak, o nedenle hava şartlarının iyi olduğu bir günü seçerek yola çıkmak istediğini belirtti.

Yaşamını sığdırdığı çantaları düzenlemenin her gün 1,5 saatini aldığını ifade eden Tammi, şunları kaydetti:

"Çantalarda her şeyin yerinin doğru olması gerekiyor. O yüzden her şeyi yerli yerine koymam lazım. Fermuarı çekiyorum ve çantalarımı şişiriyorum. Denizden çıktığımda çantayı çıkarmakla birlikte her şeyi hazırlamam 2,5 saatimi alıyor. 6 bin günü 2,5 saatle çarparsan bir sürü yıl ediyor. Bu çantalarla uğraşmak yüzmemden daha fazla zaman alıyor. "

Çanakkale'de büyük kahramanlık hikayelerinin olduğunu belirten Tammi, "Benim bildiğim tek bir şey var, Çanakkale'yi kimse geçemez. Bu hiç olmayacak bir şey. Bunu kendisi de bir yüzücü olan Türk arkadaşım Ayhan Kutlu'dan öğrendim. Burada kendimi güvende hissediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Kimse beni rahatsız etmedi." diye konuştu.

Tammi, Türkiye'de tamamlaması gereken daha 80 kilometre yolunun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Stockholm, İstanbul, Türkiye, Güncel, İsveç, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveçli Yüzücü Türkiye'den Stockholm'e Yüzerek Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı
Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı
Galatasaray taraftarlarından UEFA’ya tepki Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki
Yabancı kadını dakikalarca takip etti “Ama siz evlisiniz“ sorusuna verdiği yanıt skandal Yabancı kadını dakikalarca takip etti! "Ama siz evlisiniz?" sorusuna verdiği yanıt skandal
ABD’nin “yaptırım“ kararına Putin’den ilk yorum ABD'nin "yaptırım" kararına Putin'den ilk yorum
İsrail’in “Batı Şeria“ kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki Aralarında Türkiye de var İsrail'in "Batı Şeria" kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

14:57
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:50
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün ülke Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:18:26. #7.11#
SON DAKİKA: İsveçli Yüzücü Türkiye'den Stockholm'e Yüzerek Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.