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İtalya, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides Misyonunun Taktik Komutasını Üstlenmek İstiyor - Son Dakika
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İtalya, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides Misyonunun Taktik Komutasını Üstlenmek İstiyor

İtalya, AB\'nin Kızıldeniz\'deki Aspides Misyonunun Taktik Komutasını Üstlenmek İstiyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için oluşturacağı Aspides misyonunun taktik komutasının İtalya tarafından üstlenilmesini talep etti. Crosetto, İtalyan donanmasının profesyonelliğinin bir kez daha tanınması olarak gördüğü bu görevin önemini vurguladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Yemen'deki Husilerin saldırılarıyla mücadele etmek için AB misyonunun 19 Şubat'ta başlayacağını duyurmuştu.

03.02.2024 00:27
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturacağı "Aspides" adı verilen misyonunun "taktik komutası"nı İtalya'nın üstlenmesini talep ettiğini bildirdi.

Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği bugün, İtalya'dan Kızıldeniz'deki Aspides operasyonunun Kuvvet Komutanlığını (operasyona katılan deniz unsurlarını gemiden komuta edecek komutanı) üstlenmesini istedi." ifadesini kullandı.

Bu görevin İtalya'ya verilmesinin İtalyan donanmasının profesyonelliğinin bir kez daha tanınması olduğunu belirten Crosetto, Aspides Misyonunun önemi ve aciliyetinin, Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini temin etmek olduğunu kaydetti.

Crosetto, 1 Şubat'ta İtalyan parlamentosunun savunma komisyonunda da Aspides misyonunda 12 aylığına en az bir İtalyan gemisinin görev yapacağını ayrıca hava unsuru da göndermeyi değerlendirdiklerini ifade etmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 1 Şubat'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 19 Şubat'a kadar başlayacağını duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa'daki birçok otomotiv fabrikasının, tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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