İtalya'da 1 Mayıs yürüyüşü Filistin'e destek gösterisine dönüştü - Son Dakika
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İtalya'da 1 Mayıs yürüyüşü Filistin'e destek gösterisine dönüştü

İtalya\'da 1 Mayıs yürüyüşü Filistin\'e destek gösterisine dönüştü

İtalya'nın Milano kentinde yapılan 1 Mayıs yürüyüşünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Göstericiler Gazze'de ateşkes çağrısı yaparken, Milano, Venedik ve Torino'daki yürüyüşlerde de Filistin bayrakları taşındı. Aynı zamanda hükümetin çalışma hayatına yönelik politikaları ve artan iş kazaları da protesto edildi.

01.05.2024 20:15
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İtalya'nın Milano kentinde 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yapılan yürüyüş Filistin'e destek gösterisine sahne olurken göstericiler Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da Porta Venezia'dan başlayan sendikaların yürüyüşüne yoğun yağmura rağmen ellerinde Filistin bayraklarıyla çok sayıda Filistin destekçisi de katıldı.

"Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla 1 Mayıs yürüyüşüne katılan Filistin destekçileri sık sık "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" ve "İntifada" sloganları attı.

İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kortej sırasında zaman zaman tansiyon yükselse de yürüyüş La Scala Tiyatrosu'nda olaysız şekilde sona erdi.

Milano gibi Venedik'in Marghera semtindeki 1 Mayıs yürüyüşü de Filistin'e destek gösterisi şeklinde geçti.

Torino'daki yürüyüş sırasında da kent merkezindeki San Carlo Meydanı'nda bulunan Emanuele Filiberto di Savoia büstünün altına "Özgür Filistin" yazıldı.

İşçilerden hükümete protesto

Bu arada Floransa, Napoli, Torino'daki 1 Mayıs yürüyüşlerinde de Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, çalışma hayatına yönelik izlediği politikalar ve iş kazalarında artan ölümlere yeterince önlem almadığı gerekçesiyle protesto edildi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Napoli'deki yürüyüşte göstericiler meşaleler yakarken hükümet konağı önünde önlem alan polislerle zaman zaman tansiyon yükseldi.

İşçi sendikaları da büyük yürüyüşlerini kuzeydeki Monfalcone kentinde yaptı. Sendika liderleri ülkede son dönemde artış gösteren iş kazalarından kaynaklanan işçi ölümlerine karşı önlem için hükümetten daha fazla çaba göstermesini istedi.

Ülkede geçen yıl iş kazaları sonucunda 1040 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da 1 Mayıs yürüyüşü Filistin'e destek gösterisine dönüştü - Son Dakika

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