İtalya'da Aşırı Sağcı Partinin Gençlik Kollarında Faşizm Yanlısı Söylemler Ortaya Çıktı

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İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin lideri olduğu aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) gençlik kollarına mensup 2 üyenin faşizm yanlısı söylemlerde bulunup, Nazi sloganları attığı görüntülerin ortaya çıkması ülkede tartışmalara yol açtı.

"Fanpage" isimli internet haber sitesinin 2 bölümde "Meloni gençliği" başlığıyla yayımladığı haberler, sitenin bir muhabirinin, FdI'nin gençlik hareketi "Gioventu Nazionale"ye sızması ve burada bu hareketin üyelerinin kendilerini faşist ilan edip, Nazi selamı verdiği, Nazi sloganı olan "Sieg Heil" diye bağırdığı videolar kaydetmesine dayanıyor.

Görüntülerde, bazı üyelerin, FdI Senatörü Ester Mieli'nin Yahudi kökeni dolayısıyla alay ettiği, Nazi faşizmi sembollerini övdüğü görülüyor.

Kamuoyunda ve sosyal medyada tepkiler

Söz konusu internet sitesinin yayınladığı görüntüler, ülkede gündem olurken, kamuoyunda ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Meloni'yi görüntülere karşı tutum almaya çağırdı.

Roma Yahudi Toplumu da Fanpage sitesinin araştırma haberinde ortaya çıkan Meloni'nin partisinin gençlik kollarına ait görüntüleri kınadığını bildirdi.

Tepkilerin odağındaki iktidar partisi FdI Milletvekili Giovanni Donzelli, partilerinde "Nazizm ve antisemitizm"e yer olmadığı yanıtını verdi.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, söz konusu görüntülerdeki gençlik kolları yetkilileri, Flaminia Pace ardından da FdI Milletvekili Ylenja Lucaselli'nin sekreteri Elisa Segnini dün istifa ederek, partiden ayrıldı.

Başbakan Meloni'den açıklama

Ortaya çıkan görüntüler ve tepkiler, Meloni'nin Avrupa Birliği'nin (AB) üst pozisyonlara isim belirlendiği Brüksel'deki liderler zirvesinde, "İtalya'yı izole etmekle" eleştirildiği döneme denk geldi.

Partisinin gençlik kollarına dair ortaya çıkan görüntüler karşısında "sessiz" kalmakla da eleştirilen Başbakan Meloni, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin dün gece geç saatlerde bitiren oturumlarının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Meloni, "Daha önce birkaç kez söylediğim ve tekrar ettiğim gibi ırkçı, antisemitik ya da nostaljik duygulara sahip olan herkesin yanlış eve girdiğini düşünüyorum. Çünkü bu duygular, İtalya'nın Kardeşleri ile bağdaşmıyor." dedi.

Fanpage'in bir partinin organına sızarak görüntü almasını da eleştiren Meloni, "Bunun siyasi çatışmanın yeni bir cephesi olduğunu not ediyorum. Bugünden itibaren siyasi partilere ve sendikalara sızmak, toplantıları filme almak ve görüntüleri yayınlamak mümkün. Bu, 360 derece kullanılabilecek bir araç." diye konuştu.

Muhalefetteki "Daha Fazla Avrupa Partisi" lideri Riccardo Magi, Meloni'nin Fanpage'in gazeteciliğini eleştirmesine yanıt olarak X hesabından, "Sorunun, gazetecilerde değil İtalya'nın Kardeşleri Partisinin yeraltı dünyasında yaşayan Adolf Hitler sempatizanı geçmişinde olduğu" paylaşımında bulundu.

Eski başbakanlardan ve Italia Viva Partisi lideri Matteo Renzi de Meloni'nin bu olay karşısındaki tutumuna şaşırdığını, sorunun haberi yapan gazetecilerde değil, Hitler'i övenlerin siyaset yapması olduğunu, FdI'nin bünyesindeki ırkçıları dışarı atması gerektiğini savundu.

Meloni, daha önce de İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'nin 1938'de çıkardığı ırkçı, Yahudi karşıtı ayrımcı yasaları farklı vesilelerle kınasa da kendisinin de gençlik döneminde Mussolini'yi övdüğü videolar internette bulunuyor.

İtalya'da Eylül 2022'deki genel seçimleri kazanarak aynı yıl ekimde iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI'nin köklerinin MSI'ye dayandığı ve FdI'nin logosundaki "alev" figürünün MSI'den geldiği belirtiliyor.