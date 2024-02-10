İtalya\'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

İtalya'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları başta olmak üzere tarım sektörüne yönelik desteklerin kesilmesini protesto amacıyla başkent Roma'nın çevre yolunda konvoy yaptı.
Ülke genelinde geçen haftadan bu yana süren protestolarını dün sabah sembolik konvoylarıyla Roma kent merkezine taşıyan çiftçiler, traktörleriyle büyük konvoylarını ise gece saatlerinde gerçekleştirdi.
Başkentin kuzeyinde kamp kurdukları yerden akşam saatlerinde harekete geçen çiftçiler, traktörleriyle Grande Raccordo Anulare çevre yoluna çıkarak burada konvoy yaptı.
Yaklaşık 200 traktörün katıldığı konvoyda, çiftçiler günlerdir sürdürdükleri protesto gösterilerine bir yenisini ekledi.
Çiftçiler, sık sık traktörlerinin kornasına basarken polis eşliğinde gerçekleşen traktör konvoyu nedeniyle çevre yolunun iki şeridi bu konvoya ayrıldı.
Konvoydan önce Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, çiftçilerin araçlarıyla kamp kurdukları Roma'nın Nomentana girişine giderek, onlarla bir kez daha görüştü.
Çiftçilerin temsilcileri, dün sabah saatlerinde de Roma Emniyeti ile anlaşarak, 4 traktörle başkentin merkezinde sembolik bir protesto konvoyu yapmıştı.
Hükümet, tarım sektöründen temsilcilerle bir araya geldi
Çiftçilerin Roma'da dün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki eylem arasında Başbakan Giorgia Meloni ve Tarım Bakanı Lollobrigida, çiftçilerin de aralarında olduğu tarım sektöründen temsilcilerle başbakanlıkta görüştü.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hükümetin çiftçilerden alınan tarımsal gelir vergisinde belli bir meblağa kadar vergi muafiyeti getirme de olmak üzere çiftçilere bazı kolaylıkları sağlama sözü verdiği belirtildi.
Meloni'nin tarım sektörü temsilcilerine, hükümetinin, Avrupa'da hep çiftçileri savunduğunu ve Avrupa Komisyonu'nun "yanlış tercihlerine" başından beri karşı çıktığını anımsattığı kaydedildi.
Başbakan Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.
Bu arada, basında çıkan haberlerde, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortağı partilerden Lig Partisi'nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin çiftçilere daha fazla vergi indirimi kolaylık yapılabileceğini söylemesinin, hükümet içinde tansiyonun yükselmesine yol açtığı ifade edildi.
Avrupa'da çiftçiler eylemde
Son dönemde uygulanan tarım politikaları, başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere birçok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.
Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle eylem yapıyor.
AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.
Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
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