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İtalya'da Yolculuk Sergisi İstanbul'da

İtalya\'da Yolculuk Sergisi İstanbul\'da

Luigi Ghirri'nin 40. yılına özel sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

25.04.2025 12:25
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İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Kültür Bakanlığı Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürlüğü, Çağdaş Fotoğraf Müzesi (MUFOCO) ve Luigi Ghirri Mirası Vakfı işbirliğiyle hazırlanan "İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

İtalya Ankara Büyükelçiliği himayesinde 1984'te gerçekleştirilen ve Luigi Ghirri'nin aynı isimli projesinin 40. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde izleyiciye sunuldu.

Küratörlüğünü Matteo Balduzzi'nin üstlendiği sergide, projedeki 300 eserin 86 orijinal fotoğraf baskısı görülebiliyor.

İtalyan manzaralarına yeni ve özgün bir bakış sunmayı hedefleyen sergide, Ghirri'nin yanı sıra İtalyan fotoğrafının önemli isimlerinden Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte, Mimmo Jodice ve Guido Guidi'nin de eserleri yer alıyor.

"Çağın getirdiği problemlerden yorulmuşluklar var"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, serginin önemine işaret ederek, "Luigi ve 19 arkadaşının, İtalya'da, özellikle her şeyi tükettiğimiz, bütün değerleri yok ettiğimiz bir çağda, geleneğin peşinde bir yolculuk yapması ve bu yolculuğu 300 eserle başta İtalya olmak üzere tüm dünyaya ilan etmesi gerçekten çok kıymetli." dedi.

Serginin 10 başlıkta sunulduğunu belirten Keskin, "Sadelik var. Aslında şehrin karmaşasından, özellikle çağın getirdiği problemlerden yorulmuşluklar var. Sergiyi gezerken onu hissettim. Bu sergideki 86 eser, 40 yıl sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde tekrar sanatseverlere sunuldu. Üçüncüsünü de İstanbul'da gerçekleştirdik. Sanatseverleri bekliyoruz. İtalya'da yaşadığımız çağa karşı ciddi fikirler, inanılmaz bir felsefe var. Ben de keyifle sergiyi gezdim. " ifadelerini kullandı.

Keskin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önceki hafta İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ile bir araya geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Daha önce yine burada İran Başkonsolosu ile Hz. Mevlana'nın sözlerinin tezhip sanatıyla sunulduğu bir sergi açtık. Biz 2024 itibarıyla dünyada en fazla ziyaret edilen 4. ülke konumuna geldik. Bu nedenle dünyadaki bütün ülkelerle bu bağı güçlendirmemiz lazım. İstanbul'u dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bizim de vazifemiz bu zaten. Kültür, sanat ve her boyutuyla İstanbul'u tanıtmak ve yansıtmak istiyoruz."

Projenin kitabı da yeniden okurlarla buluştu

Küratör Matteo Balduzzi ise serginin çok güzel olduğunu ifade ederek, "İlk olarak her sergi onu ağırlayan mekanla bir diyalog içindedir ve bu kez bu diyalog çok güzel bir mekanda ve dört dörtlük oldu. İkinci nokta ise İstanbul gibi bir kentte böylesi bir serginin nasıl bir etkisi olabilir sorusu. Kendi ülkemizde bu fotoğrafçıların son 40 yılın en önde gelen fotoğrafçıları olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlardan üçü uluslararası ölçekte tanınan sanatçılar. Geri kalanı kendi ülkemizde bildiğimiz fotoğrafçılar. Onları hiç tanımayanların izleniminde nasıl bir etki yaratacak, bu yönden de merak içerisindeyim." diye konuştu.

Luigi Ghirri, Gianni Leone ve Enzo Velati tarafından hazırlanan ve Paola Borgonzoni tarafından tasarlanan ve 1984'te yayımlanan "Viaggio in Italia" kitabının yeniden basıldığını aktaran Balduzzi, eserin Quodlibet Yayınevi tarafından Luigi Ghirri Mirası Vakfı, Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürlüğü ve Çağdaş Fotoğraf Müzesi işbirliğiyle okura sunulduğunu ifade etti.

Balduzzi, serginin İtalyan kültüründe bu kadar önemli olmasının bir nedeninin de kitap olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü sergi katalogla birlikte yapıldı. Ama sonra bir daha asla tekrar sergilenmedi yani projenin hatırası kitapta kaldı ve kitap, yavaş yavaş, çok ünlü oldu. Her fotoğraf okulunda sanatçıdan bahsettik ama sergiyi kitap yüzünden anlattık. Geriye kalan tek şey kitaptı. Kitap çok ünlü, çok nadir ve çok pahalı bir hale geldi. Belirli bir noktada, kitap koleksiyoncuları için 3-4 bin avrodan fazlaya mal oluyordu. Bu yüzden kitabı, 40. yıldönümünde, öğrencilerin, okulların, kütüphanelerin yani herkesin 40 Avro'ya satın alabilmesi için yeniden bastık."

İtalya Kültür Bakanlığı Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürü Angelo Piero Cappello, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, MUFOCO Vakfı Başkanı Davide Rondoni ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar'ın katılımıyla açılan sergi, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Yolculuk Sergisi İstanbul'da - Son Dakika

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