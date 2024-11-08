İtalya'nın Arnavutluk'taki Göçmen Merkezi - Son Dakika
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İtalya'nın Arnavutluk'taki Göçmen Merkezi

İtalya\'nın Arnavutluk\'taki Göçmen Merkezi

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezi, 8 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci gemiyi ağırladı.

08.11.2024 14:19
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İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezine 8 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci gemi, Arnavutluk'un Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

Düzensiz göçmen grubunu taşıyan İtalyan Donanmasına ait Libra gemisi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki Şingin Limanı'nda kurulan kabul merkezine ulaştı. Gemi, burada gerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra göçmen merkezine gönderilecek.

Arnavutluk makamları ikinci geminin gelişiyle ilgili henüz açıklamada bulunmazken düzensiz göçmenler Gjader'deki Arnavutluk Hava Kuvvetlerine ait eski bir askeri kamp merkezine kurulan diğer merkeze götürülecek ve sığınma talepleri sonuçlanıncaya kadar bu merkezde kalacak.

Arnavutluk ile İtalya arasındaki anlaşma sonucu Arnavutluk'a gönderilen 16 kişilik ilk grup düzensiz göçmen, ülkeye 16 Ekim'de ulaşmıştı.

Arnavutluk'taki merkezlere nakledilen ilk göçmen grubu mahkeme kararıyla geri taşınmıştı

Roma ile Tiran arasındaki anlaşma uyarınca Arnavutluk'taki iki göçmen merkezine ilk olarak 16 Ekim'de İtalyan donanma gemisi Libra tarafından 16 düzensiz göçmen getirilmişti. Bu göçmenlerden 2'si reşit olmamaları, 2'si de sağlık sorunları sebebiyle İtalya'ya geri gönderilmişti.

Mısır ve Bangladeşlilerden oluşan diğer 12 kişi için Roma Mahkemesi, 18 Ekim'de bu göçmenlerin iltica taleplerinin reddedilmesi halinde geri gönderilmeleri gereken menşe ülkelerinin "güvenli ülkeler" statüsünde olmaması sebebiyle Arnavutluk'taki merkezde tutulamayacağına karar vermişti. Bunun üzerine düzensiz göçmenler, 19 Ekim'de İtalyan sahil güvenlik botuyla İtalya'ya geri getirilmişti.

Roma Mahkemesinin bu kararı sonrası Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 21 Ekim'de Arnavutluk'taki göçmen merkezlerinin işlevselliğini korumak amacıyla içinde Mısır ve Bangladeş'in de bulunduğu 19 ülkeyi "güvenli ülke" statüsüne alan yeni bir kararname kabul etmişti.

Buna karşılık konuyla ilgili başka bir davaya bakan Bologna Mahkemesi, geri gönderme için güvenli ülkeler listesini belirleyen yeni hükümet kararnamesini, 29 Ekim'de Avrupa Adalet Divanına taşımıştı. Bologna Mahkemesi, güvenliğin belirlenmesinde hangi ölçütlerin kullanılmasının gerektiğini ve İtalyan mevzuatıyla bir ihtilaf ortaya çıkarsa AB hukukunun önceliği ilkesinin geçerli olup olmadığını sormuştu.

Ülkenin farklı mahkemelerindeki farklı davalarda alınan kararlar, siyasilerle yargı mensupları arasında polemiklere yol açmıştı.

İtalya'nın Arnavutluk'taki "tartışmalı" göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden; reşit ve sağlıklı erkek göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.

Bu anlaşma, yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin, Arnavutluk'taki bu merkezlere nakledilmesini öngörüyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezini kurdu ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi oluşturdu. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bu protokol, Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri, Birlik üyesi olmayan başka bir ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşmayla oluşturulan bu tesislere yönelik, İtalyan ve yabancı basında yayımlanan bazı haber ve yazılarda ABD'nin Küba yakınındaki askeri hapishanesine atıfla "yeni Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

İtalya'da muhalefet partileri de devletin, düzensiz göçmenleri bu merkeze göndermek için yaklaşık 800 milyon avroyu sokağa attığını savunarak hükümete yüklenmişti.

Başbakan Meloni ise İtalya-Arnavutluk protokolünü, düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişlerini "caydıracak unsur" olarak kamuoyuna sunmuştu.

Kaynak: AA

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