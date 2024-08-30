İtalya Savunma Bakanı, AB'den Kızıldeniz'deki Seyrüsefer Güvenliği İçin Daha Fazla Gemi İstedi - Son Dakika
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İtalya Savunma Bakanı, AB'den Kızıldeniz'deki Seyrüsefer Güvenliği İçin Daha Fazla Gemi İstedi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, AB üyesi ortaklarından Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için daha fazla gemi sağlamalarını istedi. Crosetto, bölgedeki gemi sayısının yetersiz olduğunu belirtti ve AB ülkelerinin çağrısına yanıt vermelerini umduğunu dile getirdi.

30.08.2024 20:16
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik Aspides misyonunu güçlendirmek için AB üyesi ortaklarından daha fazla gemi sağlamalarını istediklerini belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Brüksel'de AB Savunma Bakanları toplantısına katılan Crosetto, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanabilmesi için daha fazla gemiye ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "3 geminin bu kadar geniş bir alanı izlemek açısından yetersiz olduğu konusunda uzlaştık." dedi.

Crosetto, Avrupa ülkelerinin farklı alanlardaki taahhütlerine rağmen bu çağrılarına yanıt vermelerini umduğunu belirterek, "Bu deniz yolu, bazı üye ülkeler için hayati öneme sahip. Hepsi için değil ama Ukrayna'da olduğu gibi zorlukları paylaşmamız doğru olandır." ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

AB, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Savunma Bakanı, AB'den Kızıldeniz'deki Seyrüsefer Güvenliği İçin Daha Fazla Gemi İstedi - Son Dakika
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