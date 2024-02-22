İtalya Başbakan Yardımcısı: Ukrayna ile güvenlik anlaşması yakında imzalanacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşmasının imzalanmasının yakın olduğunu söyledi.
Tajani, parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinin savunma ve dışişleri ortak komisyonunda, gündeme dair parlamenterlerin sorularını yanıtladı.
Hükümetlerinin, Kiev'in özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği konusunda başından beri açık ve net tutum takındığını vurgulayan Tajani, "Hayatta kalmak için mücadele eden egemen bir ülkeye yardım etmek gibi kesin bir ahlaki ve siyasi görevimiz var. Ukrayna'ya yardım etmek, kendi özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmak demektir." ifadesini kullandı.
Tajani, Başbakan Giorgia Meloni'nin, Ukrayna ile kısa sürede imzalayacağı ikili güvenlik işbirliği anlaşmasına dair parlamenterlere bilgi vermek istediğine değinerek, "Önümüzdeki günlerde başarılı bir sonuca ulaşmayı umuyoruz." dedi.
Bu konuda Avrupalı ortaklarıyla da mutabakat halinde olduklarını aktaran Tajani, onların da (Almanya-Fransa) birkaç gün önce ikili güvenlik anlaşmaları imzaladığını söyledi.
İtalyan Bakan, komisyon toplantısında, 2025'te Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yönelik bir konferansa da ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.
Batı, İsrail'i Batı Şeria'daki aşırılıkçı yerleşimciler konusunda uyardı
Öte yandan Tajani, bugün, ANSA ajansının forumuna katılarak, burada da sorulara yanıtlar verdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında orantılı olması gerektiğini belirten Tajani, "Tüm Batı, İsrail'e Batı Şeria'da dayanılmaz bir şiddet uygulayan aşırılıkçı yerleşimcilere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi." ifadesini kullandı.
Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz misyonu Aspides'in saldırı amaçlı değil savunma maksatlı olduğunu vurgulayarak, ihracatlarının yüzde 40'ının Süveyş ve Kızıldeniz'den geçtiğini, bu hatta seyrüsefer güvenliğini garanti etmeleri gerektiğini söyledi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Tajani, şunları kaydetti:
"Barış için, Rusya'nın zaferini engellemek için çalışıyoruz. Uluslararası hukuka saygı ve Rusların işgal ettiği toprakların kurtarılması anlamına gelen adil bir barış istiyoruz. Müzakereye varabileceğimizi ümit ediyoruz ama özgürlük ve uluslararası hukukun savunulmasından vazgeçemeyiz. Rusya ile savaşta değiliz."
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