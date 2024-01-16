İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze\'deki Gelişmeleri Görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un telefonda Kızıldeniz ve Gazze'deki gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ile Baerbock'un telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşmeye dair görüşlerine yer verilen Bakan Tajani, "Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği ve Gazze'deki çatışma konusunu ele aldık. Seyrüsefer özgürlüğünün ve deniz ticaretinin güvenliğinin garanti edilmesi bizim için özellikle de İtalya ve Almanya gibi iki ihracatçı güç için önceliktir. Avrupalı ortaklarımızla beraber çeşitli etkili seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Tajani'nin, Roma ile Berlin arasındaki ilişkilerin hem ikili hem de Avrupa Birliği (AB), NATO ve G7 gibi çok taraflı mecralarda güçlendirilmesinin önemini vurguladığı ve 22 Kasım 2023'te imzalanan eylem planından duyduğu memnuniyeti belirttiği kaydedildi.

Tajani'nin ayrıca Baerbock'a, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığının önceliklerini aktardığı da bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlar görüşmelerinde, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirerek, çatışmanın bölgeselleşmesinden kaçınılması ihtiyacında, barışa yönelik somut bir yol için temellerin atılması hususunda ve Gazze'deki sivil halka insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.