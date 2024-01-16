 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un telefonda Kızıldeniz ve Gazze'deki gelişmeleri görüştükleri bildirildi. Tajani, seyrüsefer güvenliği ve Gazze'deki çatışma konularını ele aldıklarını belirtti. İki bakan, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirerek, çatışmanın bölgeselleşmesinden kaçınılması ve Gazze'deki sivil halka insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldı.

İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze\'deki Gelişmeleri Görüştü
16.01.2024 - 19:33,
Abone Ol

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un telefonda Kızıldeniz ve Gazze'deki gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ile Baerbock'un telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşmeye dair görüşlerine yer verilen Bakan Tajani, "Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği ve Gazze'deki çatışma konusunu ele aldık. Seyrüsefer özgürlüğünün ve deniz ticaretinin güvenliğinin garanti edilmesi bizim için özellikle de İtalya ve Almanya gibi iki ihracatçı güç için önceliktir. Avrupalı ortaklarımızla beraber çeşitli etkili seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Tajani'nin, Roma ile Berlin arasındaki ilişkilerin hem ikili hem de Avrupa Birliği (AB), NATO ve G7 gibi çok taraflı mecralarda güçlendirilmesinin önemini vurguladığı ve 22 Kasım 2023'te imzalanan eylem planından duyduğu memnuniyeti belirttiği kaydedildi.

Tajani'nin ayrıca Baerbock'a, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığının önceliklerini aktardığı da bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlar görüşmelerinde, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirerek, çatışmanın bölgeselleşmesinden kaçınılması ihtiyacında, barışa yönelik somut bir yol için temellerin atılması hususunda ve Gazze'deki sivil halka insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, İtalya, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:29:09. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement